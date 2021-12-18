https://ria.ru/20211218/ukraina-1764372456.html

В МИД Белоруссии рассказали, для чего НАТО использует Украину

В МИД Белоруссии рассказали, для чего НАТО использует Украину - РИА Новости, 18.12.2021

В МИД Белоруссии рассказали, для чего НАТО использует Украину

Украина используется НАТО для создания плацдарма против России, численность военнослужащих США и НАТО на ее территории возрастает, заявил в интервью RT Arabic... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:01

2021-12-18T15:01

2021-12-18T15:01

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина используется НАТО для создания плацдарма против России, численность военнослужащих США и НАТО на ее территории возрастает, заявил в интервью RT Arabic глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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