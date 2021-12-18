В МИД Белоруссии рассказали, для чего НАТО использует Украину
Глава МИД Белоруссии Макей: НАТО использует Украину для создания плацдарма против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина используется НАТО для создания плацдарма против России, численность военнослужащих США и НАТО на ее территории возрастает, заявил в интервью RT Arabic глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы видим, что Украина используется сейчас Североатлантическим альянсом для создания определённого плацдарма против России, мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
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