https://ria.ru/20211218/ugon-1764335509.html

Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину

Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину - РИА Новости, 18.12.2021

Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину

Попытки вскрытия — самый очевидный признак того, что авто собираются украсть. На следы взлома указывают проблемы с сигнализацией, либо различные ошибки в работе РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T01:12

2021-12-18T01:12

2021-12-18T01:12

общество

авилон

авто

россия

алексей балашов

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Попытки вскрытия — самый очевидный признак того, что авто собираются украсть. На следы взлома указывают проблемы с сигнализацией, либо различные ошибки в работе электроники, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Алексей Балашов.Владельца должна насторожить проблема с радиоключом автомобиля. А именно, ситуации, когда он начинает работать через раз. Часто в таких случаях владельцы начинают использовать запасной, но и он спустя тоже перестает работать, говорит эксперт.В случае подозрений на попытку угона, по мнению специалиста, лучше всего поехать в сервис и перекодировать ключи.

https://ria.ru/20200629/1573600443.html

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2021

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общество, авилон , авто, россия, алексей балашов