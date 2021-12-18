https://ria.ru/20211218/sud-1764386880.html

Суд арестовал мужчину, ранившего подростка в драке под Калугой

Суд арестовал мужчину, ранившего подростка в драке под Калугой - РИА Новости, 18.12.2021

Суд арестовал мужчину, ранившего подростка в драке под Калугой

Суд в Калужской области распорядился поместить под стражу мужчину, ранившего ножом 16-летнего местного жителя в драке на остановке, сообщают СУСК России по... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T17:56

2021-12-18T17:56

2021-12-18T17:56

происшествия

калужская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Суд в Калужской области распорядился поместить под стражу мужчину, ранившего ножом 16-летнего местного жителя в драке на остановке, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура.По данным СУСК России по региону, вечером в четверг в больницу с ножевым ранением был доставлен 16-летний житель города Ермолино. По версии следствия, ранение он получил в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в центре города. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый - 20-летний гражданин иностранного государства. Отмечалось, что молодого человека ранили в грудь и предплечье, ему вызвали санавиацию из областного центра, он был прооперирован. УМВД по региону сообщало, что, предварительно, инцидент произошел на бытовой почве, установлены личности еще четверых участников конфликта."Суд на основании позиции прокурора заключил под стражу сроком на два месяца обвиняемого в покушении на убийство 16-летнего подростка", - говорится в сообщении прокуратуры региона.Представитель СУСК России по региону сообщила РИА Новости, что молодой человек - учащийся первого курса местного техникума. Он пришел в себя после операции, отметила собеседница. По данным минздрава региона, подросток находится в реанимации детской областной больницы, его состояние тяжелое, стабильное."Следствием допрошены все участники конфликта, продолжают устанавливаться и допрашиваться свидетели, которые видели произошедшее, получены записи камер наружного наблюдения, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в официальном сообщении регионального следственного управления.СК РФ информирует, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Калужской области Игорю Литвинову доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20211217/draka-1764294962.html

калужская область

россия

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происшествия, калужская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия