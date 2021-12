https://ria.ru/20211218/spilberga-1764032032.html

Биография Стивена Спилберга

Биография Стивена Спилберга - РИА Новости, 18.12.2021

Биография Стивена Спилберга

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг (Steven Spielberg) родился 18 декабря 1946 года (по некоторым источникам – 1947 года) в городе Цинциннати (штат

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг (Steven Spielberg) родился 18 декабря 1946 года (по некоторым источникам – 1947 года) в городе Цинциннати (штат Огайо, США).Его родители происходили из еврейских семей эмигрантов из России. Отец – Арнольд Спилберг был инженером, мать Лея, урожденная Познер, – пианисткой.По окончании школы Стивен Спилберг поступил на факультет телевидения Калифорнийского университета, но бросил учебу чтобы сосредоточиться на карьере. В 2002 году Спилберг окончил Калифорнийский университет со степенью бакалавра по специальности "Производство фильмов и электронных спецэффектов".В 1964 году он снял свой первый фильм на 16-миллиметровой пленке "Свет пламени" (Firelight), где роли исполняли члены семьи.Короткометражная картина Спилберга "Эмблин" (Amblin), снятая во время обучения в университете в 1969 году, привлекла внимание представителей кинокомпании Universal, и ему был предложен семилетний контракт.Сначала он работал над телевизионными сериалами, а в 1971 году снял свой первый фильм-катастрофу "Дуэль" (Duel). Фильм имел успех, завоевал много призов и принес более 10 миллионов прибыли.Вскоре после этого продюсеры Universal предложили Спилбергу снять полнометражный фильм по его сценарию с голливудской звездой Голди Хоун в главной роли. Сценарий фильма "Шугарлендский экспресс" (Sugarland Express, 1973) был отмечен премией на Каннском кинофестивале.Следующий фильм "Челюсти" (Jaws, 1975) принес Спилбергу мировую известность и признание, став первым в истории Голливуда блокбастером, и собрал в прокате 260 миллионов долларов. Затем режиссер обратился к фантастике и снял по собственному сценарию "Близкие контакты третьей степени" (Close Encounters of the Third Kind, 1977). В 1979 году Спилберг поставил военную комедию "1941", а в 1982 году вернулся к фантастике, сняв картину "Инопланетянин" (E.T.).В 1981 году кинолентой "Искатели потерянного ковчега" (Raiders of the Lost Ark) Спилберг совместно с Джорджем Лукасом начал свою знаменитую серию об Индиане Джонсе, которую затем продолжили "Индиана Джонс и храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1983), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) и "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal, 2008). Огромный финансовый успех имел фильм Спилберга "Парк Юрского периода" (The Lost World: Jurassic Park, 1993), кассовые сборы которого составили более 914 миллионов долларов. Мировое признание Стивену Спилбергу принесли оскароносные фильмы "Список Шиндлера" (Schindler's List, 1993), "Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan, 1998). Затем он снял киноленты: "Искусственный разум" (Artificial Intelligence: AI, 2001), "Особое мнение" (Minority Report, 2002), "Поймай меня, если сможешь" (Catch Me If You Can, 2002), "Терминал" (Terminal, 2004), "Война миров" (War of the Worlds, 2005), "Мюнхен" (Munich, 2005), "Боевой конь" (War Horse, 2011), "Линкольн" (Lincoln, 2012), анимационный фильм "Приключения Тинтина: Тайна единорога" (The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, 2011).Картина Спилберга "Шпионский мост" (Bridge of Spies) была шесть раз номинирована на "Оскар" в 2016 году, но единственную награду получил лишь актер Марк Райлэнс за роль второго плана. В мае 2016 года Стивен Спилберг представил на Каннском кинофестивале семейный фильм "Большой и добрый великан". В 2018 году Спилберг выпустил научно-фантастический блокбастер "Первому игроку приготовиться"(Ready Player One), основанный на одноименном романе Эрнеста Клайна.В декабре 2021 года вышла в свет "Вестсайдская история" (West Side Story) – киноадаптация популярнейшего бродвейского мюзикла 1957 год.В 1980-е годы Спилберг утвердился и как продюсер. Он является владельцем созданной им в 1982 году продюсерской компании Amblin Entertainment, которая открыла миру таких ныне известных режиссеров, как Роберт Земекис, Тоб Хупер, Джордж Миллер, Барри Зонненфельд и др. Продюсируемые Спилбергом проекты "Назад в будущее" (Back to the Future, 1985), "Гремлины" (Gremlins, 1984), "Люди в черном" (Men in Black, 1997), "Маска Зорро" (Mask of Zorro, 1998) и многие другие стали кинохитами. Стивен Спилберг сыграл небольшие роли в фильмах "Братья Блюз" (The Blues Brothers, 1980), "Гремлины (Gremlins, 1984), "Ванильное небо" (Vanilla Sky, 2001), "Отражение зла" (Reflections of Evil, 2002), "Остин Пауэрс: Голдмембер"(Austin Powers in Goldmember, 2002), "Королева" (The Queen, 2006), "Пол: Секретный материальчик" (Paul, 2011) и др.В 1994 году совместно с бывшим продюсером студии "Дисней" Джефри Каценбергом и музыкальным продюсером Дэвидом Геффеном он основал киностудию Dreamworks SKG.Библиотека Конгресса США внесла семь кинокартин Спилберга в Национальный реестр фильмов, имеющих "особое культурное, историческое или эстетическое значение": "Челюсти", "Близкие контакты третьей степени", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Инопланетянин", "Парк юрского периода", "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана". Спилберг имеет почетные степени университета Южной Калифорнии (1994), Брауновского университета (1999), Йельского университета (2002), Бостонского (2009) и Гарвардского (2016) университетов.Стивен Спилберг удостоен многих престижных кинонаград. Он 12 раз был номинирован на премию "Оскар", дважды стал ее обладателем за лучшую режиссуру (1994, 1999) и получил награду имени Ирвинга Талберга, которую Американская киноакадемия вручает наиболее талантливым продюсерам (1987).Среди его наград – призы Каннского кинофестиваля (1974) и Венецианского кинофестиваля (1993, 2001), премии "Золотой глобус" (1994,1999, 2008), "Эмми" (1996, 2002, 2003, 2010), BAFTA (1986, 1994 (две), 2009) и др.Стивен Спилберг отмечен и государственными наградами. В 2001 году королева Великобритании Елизавета II произвела Спилберга в рыцари за вклад в развитие мировой кинопромышленности.В 2004 году президент Франции Жак Ширак возвел его в ранг кавалера ордена Почетного легиона, а в 2008 году президент Николя Саркози присвоил Спилбергу звание офицера ордена Почетного легиона. В 2015 году Спилберг был удостоен американской президентской медали Свободы. Спилберг является одним из самых коммерчески успешных режиссеров в истории. По оценкам Forbes, его фильмы собрали в мировом прокате более 10,1 миллиарда долларов. Forbes оценивает состояние режиссера и продюсера в 3,7 миллиарда долларов. Спилберг женат второй раз. Его первой женой была актриса Эмми Ирвинг, от этого брака у режиссера есть сын.От второго брака с актрисой Кэйт Кэпшоу, исполнительницей главной женской роли в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", у Стивена Спилберга шесть детей: дочь Кэпшоу от первого брака, трое общих детей и двое приемных.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

