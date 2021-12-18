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Сбежавшего в Белоруссию польского солдата подозревают в шпионаже, пишут СМИ
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата подозревают в шпионаже, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата подозревают в шпионаже, пишут СМИ
Сбежавшего в соседнюю Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко подозревают в шпионаже, сообщает издание Onet со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:58
2021-12-18T14:58
в мире
варшава
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Сбежавшего в соседнюю Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко подозревают в шпионаже, сообщает издание Onet со ссылкой на свои источники.По данным издания, "эта версия является одной из самых серьезных, которые принимают во внимание польские спецслужбы". Также сообщается, что сестра сбежавшего солдата имела связь с гражданином Белоруссии, а у него самого были там знакомые.По данным Onet, данный военный на прошлой неделе был задержан полицией за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тест показал наличие в крови почти 1,5 промилле алкоголя. Полицейские также провели тест на наркотики, который показал, что солдат ранее курил марихуану. При этом мужчина не признался полицейским, что является профессиональным солдатом. Поэтому на место происшествия не была вызвана военная жандармерия.Издание отмечает, что солдат знал, что информация из полиции довольно быстро попадет в его часть, а это будет означать увольнение со службы.Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен польский военнослужащий Эмиль Чечко, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211218/polsha-1764369166.html
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в мире, варшава, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:58 18.12.2021
 
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата подозревают в шпионаже, пишут СМИ

Onet: сбежавшего в Белоруссию польского солдата подозревают в шпионаже

© SputnikЭмиль Чечко
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Sputnik
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ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Сбежавшего в соседнюю Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко подозревают в шпионаже, сообщает издание Onet со ссылкой на свои источники.
"Многое указывает на то, что Эмиль Чечко, солдат 11-го Мазурского артиллерийского полка, дезертировавший из Войска Польского, мог быть белорусским шпионом или информатором режима Лукашенко", - говорится в сообщении.
По данным издания, "эта версия является одной из самых серьезных, которые принимают во внимание польские спецслужбы". Также сообщается, что сестра сбежавшего солдата имела связь с гражданином Белоруссии, а у него самого были там знакомые.
По данным Onet, данный военный на прошлой неделе был задержан полицией за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тест показал наличие в крови почти 1,5 промилле алкоголя. Полицейские также провели тест на наркотики, который показал, что солдат ранее курил марихуану. При этом мужчина не признался полицейским, что является профессиональным солдатом. Поэтому на место происшествия не была вызвана военная жандармерия.
Издание отмечает, что солдат знал, что информация из полиции довольно быстро попадет в его часть, а это будет означать увольнение со службы.
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Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен польский военнослужащий Эмиль Чечко, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
 
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