https://ria.ru/20211218/soglasheniya-1764338242.html

Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений

Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений - РИА Новости, 18.12.2021

Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений

Россия хочет, чтобы США простимулировали Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T02:05

2021-12-18T02:05

2021-12-18T02:26

в мире

украина

сша

анатолий антонов

ситуация в днр и лнр

россия

вашингтон (город)

совет безопасности оон

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Россия хочет, чтобы США простимулировали Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek."Мы хотим, чтобы Вашингтон послал ясный сигнал о недопустимости пересмотра минских соглашений, которые являются бесспорной основой разрешения ситуации. У США есть ресурсы, чтобы простимулировать (украинского президента Владимира) Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер", - цитирует издание Антонова.

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр, россия, вашингтон (город), совет безопасности оон