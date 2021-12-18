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Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений - РИА Новости, 18.12.2021
Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
Россия хочет, чтобы США простимулировали Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:05
2021-12-18T02:26
в мире
украина
сша
анатолий антонов
ситуация в днр и лнр
россия
вашингтон (город)
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Россия хочет, чтобы США простимулировали Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek."Мы хотим, чтобы Вашингтон послал ясный сигнал о недопустимости пересмотра минских соглашений, которые являются бесспорной основой разрешения ситуации. У США есть ресурсы, чтобы простимулировать (украинского президента Владимира) Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер", - цитирует издание Антонова.
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в мире, украина, сша, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр, россия, вашингтон (город), совет безопасности оон
02:05 18.12.2021 (обновлено: 02:26 18.12.2021)
 
Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений

Посол Антонов: Россия ждет, что США призовут Украину к выполнению Минских соглашений

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Россия хочет, чтобы США простимулировали Украину к выполнению минских соглашений и послали сигнал о недопустимости их ревизии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.
"Мы хотим, чтобы Вашингтон послал ясный сигнал о недопустимости пересмотра минских соглашений, которые являются бесспорной основой разрешения ситуации. У США есть ресурсы, чтобы простимулировать (украинского президента Владимира) Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер", - цитирует издание Антонова.
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