https://ria.ru/20211218/sochi-1764379464.html
В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19
В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2021
В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19
Порядка десяти тысяч человек, переболевших коронавирусом, восстановили здоровье в сочинских санаториях, сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T16:21
2021-12-18T16:21
2021-12-18T16:58
краснодарский край
сочи
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 18 дек – РИА Новости. Порядка десяти тысяч человек, переболевших коронавирусом, восстановили здоровье в сочинских санаториях, сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов."Порядка десяти тысяч человек уже прошли реабилитацию. Эта программа очень популярна", - сказал Сазонов, добавив, что воспользоваться данной услугой может каждый гражданин России.Он подчеркнул, что на сегодняшний день сочинские санатории предлагают широкий спектр восстановительных услуг для переболевших ковидом, поэтому к концу года прогнозируется ещё порядка двух тысяч человек, желающих пройти реабилитацию."Мы ожидаем две тысячи до конца года", - сказал Сазонов.
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краснодарский край, сочи, коронавирус covid-19
16:21 18.12.2021 (обновлено: 16:58 18.12.2021)
В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19
Порядка десяти тысяч переболевших COVID-19 восстановили здоровье в санаториях Сочи
СОЧИ, 18 дек – РИА Новости. Порядка десяти тысяч человек, переболевших коронавирусом, восстановили здоровье в сочинских санаториях, сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов.
"Порядка десяти тысяч человек уже прошли реабилитацию. Эта программа очень популярна", - сказал Сазонов, добавив, что воспользоваться данной услугой может каждый гражданин России
.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день сочинские санатории предлагают широкий спектр восстановительных услуг для переболевших ковидом, поэтому к концу года прогнозируется ещё порядка двух тысяч человек, желающих пройти реабилитацию.
"Мы ожидаем две тысячи до конца года", - сказал Сазонов.