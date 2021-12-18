https://ria.ru/20211218/sochi-1764379464.html

В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19

В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2021

В Сочи прошли реабилитацию около десяти тысяч переболевших COVID-19

Порядка десяти тысяч человек, переболевших коронавирусом, восстановили здоровье в сочинских санаториях, сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:21

2021-12-18T16:21

2021-12-18T16:58

краснодарский край

сочи

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 18 дек – РИА Новости. Порядка десяти тысяч человек, переболевших коронавирусом, восстановили здоровье в сочинских санаториях, сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов."Порядка десяти тысяч человек уже прошли реабилитацию. Эта программа очень популярна", - сказал Сазонов, добавив, что воспользоваться данной услугой может каждый гражданин России.Он подчеркнул, что на сегодняшний день сочинские санатории предлагают широкий спектр восстановительных услуг для переболевших ковидом, поэтому к концу года прогнозируется ещё порядка двух тысяч человек, желающих пройти реабилитацию."Мы ожидаем две тысячи до конца года", - сказал Сазонов.

https://ria.ru/20211217/sochi-1764218079.html

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сочи

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краснодарский край, сочи, коронавирус covid-19