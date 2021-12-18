https://ria.ru/20211218/snegopad-1764359295.html

Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья

Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья - РИА Новости, 18.12.2021

Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья

Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололедице с ночи субботы до утра воскресенья, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:21

2021-12-18T12:21

2021-12-18T16:15

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололедице с ночи субботы до утра воскресенья, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

https://ria.ru/20211218/moskva-1764349213.html

москва

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)