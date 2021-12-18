https://ria.ru/20211218/snegopad-1764359295.html
Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья
Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья - РИА Новости, 18.12.2021
Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья
Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололедице с ночи субботы до утра воскресенья, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:21
2021-12-18T12:21
2021-12-18T16:15
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о сильном снегопаде и гололедице с ночи субботы до утра воскресенья, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
https://ria.ru/20211218/moskva-1764349213.html
москва
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
12:21 18.12.2021 (обновлено: 16:15 18.12.2021)
Москвичей предупредили о снегопаде с ночи субботы до утра воскресенья
МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице с ночи субботы до утра воскресенья