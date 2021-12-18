https://ria.ru/20211218/skorpion-1764359449.html

В Подмосковье на девочку напал скорпион

В Подмосковье на ребенка напал скорпион - РИА Новости, 18.12.2021

В Подмосковье на девочку напал скорпион

В Московской области на девочку напал скорпион, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:25

2021-12-18T12:25

2021-12-18T12:59

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Московской области на девочку напал скорпион, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в региональном Минздраве.Там отмечается, что животное оказалось в мешке с игрушками.Отмечается, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20200824/skorpion-1576219480.html

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье)