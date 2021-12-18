https://ria.ru/20211218/skorpion-1764359449.html
В Подмосковье на девочку напал скорпион
В Подмосковье на ребенка напал скорпион - РИА Новости, 18.12.2021
В Подмосковье на девочку напал скорпион
В Московской области на девочку напал скорпион, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:25
2021-12-18T12:25
2021-12-18T12:59
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Московской области на девочку напал скорпион, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в региональном Минздраве.Там отмечается, что животное оказалось в мешке с игрушками.Отмечается, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20200824/skorpion-1576219480.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
12:25 18.12.2021 (обновлено: 12:59 18.12.2021)
В Подмосковье на ребенка напал скорпион
В Московской области на девочку напал скорпион из мешка с игрушками