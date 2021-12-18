https://ria.ru/20211218/sk-1764371254.html

В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике

В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике - РИА Новости, 18.12.2021

В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике

Доследственную проверку начали в Чите из-за гибели двухлетнего ребёнка в частной клинике, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:42

2021-12-18T14:42

2021-12-18T14:42

происшествия

чита

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

ЧИТА, 18 дек - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите из-за гибели двухлетнего ребёнка в частной клинике, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю.Опрошены родители пострадавшего ребёнка, руководство и персонал медцентра, изъяты и изучаются медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

https://ria.ru/20211213/delo-1763490558.html

чита

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия