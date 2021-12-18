https://ria.ru/20211218/sk-1764371254.html
В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике
В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике - РИА Новости, 18.12.2021
В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике
Доследственную проверку начали в Чите из-за гибели двухлетнего ребёнка в частной клинике, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:42
2021-12-18T14:42
2021-12-18T14:42
происшествия
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забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 18 дек - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите из-за гибели двухлетнего ребёнка в частной клинике, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю.Опрошены родители пострадавшего ребёнка, руководство и персонал медцентра, изъяты и изучаются медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
https://ria.ru/20211213/delo-1763490558.html
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происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Чите начали проверку после смерти ребенка в частной клинике
СК начал проверку после смерти двухлетнего ребёнка в частной клинике Читы