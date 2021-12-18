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СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2"
СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.12.2021
СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2"
Сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Hill. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T19:14
2021-12-18T19:14
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
сенат сша
северный поток — 2
санкции
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Hill.По данным СМИ, голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе - сенат должен одобрить каждую кандидатуру, первую оценку даёт профильный комитет. Круз обещал тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока — 2".Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, сенат сша, северный поток — 2, санкции
19:14 18.12.2021
 
СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2"

Газета Hill: сенаторы США проголосуют по вопросу санкций против "Северного потока — 2"

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Hill.
"Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против "Северного потока — 2", - говорится в сообщении на сайте издания.
По данным СМИ, голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе - сенат должен одобрить каждую кандидатуру, первую оценку даёт профильный комитет. Круз обещал тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока — 2".
Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.
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В миреСШАДжо БайденКонгресс СШАСенат СШАСеверный поток — 2Санкции
 
 
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