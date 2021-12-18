https://ria.ru/20211218/sanktsii-1764392753.html

СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2"

СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.12.2021

СМИ: Сенат США проголосует по вопросу санкций против "Северного потока — 2"

Сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Hill. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T19:14

2021-12-18T19:14

2021-12-18T19:14

в мире

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сенат сша

северный поток — 2

санкции

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Hill.По данным СМИ, голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе - сенат должен одобрить каждую кандидатуру, первую оценку даёт профильный комитет. Круз обещал тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока — 2".Проектом предлагается ввести санкции, связанные со строительством трубопровода. Голосование, по данным издания, должно состояться к 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.

https://ria.ru/20211218/potok-1764381503.html

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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, сенат сша, северный поток — 2, санкции