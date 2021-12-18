https://ria.ru/20211218/rt-1764335640.html
RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
Телеканал RT назвал непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T00:13
2021-12-18T00:13
2021-12-18T09:18
в мире
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеканал RT назвал непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале "позаботятся", говорится в сообщении пресс-службы телеканала на его сайте.Согласно сообщению, Шмид отметил, что новый канал RT вызывает раздражение, и добавил, что "о нем позаботятся".Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен в пятницу сообщила о начале расследования в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии на вещание в Германии.Ранее RT со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
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в мире, люксембург (государство), берлин (город), москва, маргарита симоньян, youtube, телеканал rt
00:13 18.12.2021 (обновлено: 09:18 18.12.2021)
RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
RT назвал непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида