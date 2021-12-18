В Белоруссии заявили о радиоэлектронной разведке США по всей стране
Замгоссекретаря Совбеза Арчаков: США ведут радиоэлектронную разведку по всей Белоруссии
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС США ведут оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны, заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.
"Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы", - сказал Арчаков в интервью журналу "Национальная оборона".
По его данным, американский контингент насчитывает близ польской-белорусской границы около 4 тысяч человек. Новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на 1 тысячу человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч американских военнослужащих. Эта цифра, отметил Арчаков, сопоставима "с армиями целых государств".
Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских Вооруженных сил ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около 133 миллиардов долларов.
"Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое "средство сдерживания" Москвы", - добавил белорусский генерал.