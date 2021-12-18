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В Белоруссии заявили о радиоэлектронной разведке США по всей стране
В Белоруссии заявили о радиоэлектронной разведке США по всей стране - РИА Новости, 18.12.2021
В Белоруссии заявили о радиоэлектронной разведке США по всей стране
Самолеты ВВС США ведут оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны, заявил заместитель... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T03:17
2021-12-18T03:17
в мире
сша
белоруссия
москва
польша
ввс сша
владимир арчаков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС США ведут оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны, заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.По его данным, американский контингент насчитывает близ польской-белорусской границы около 4 тысяч человек. Новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на 1 тысячу человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч американских военнослужащих. Эта цифра, отметил Арчаков, сопоставима "с армиями целых государств".Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских Вооруженных сил ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около 133 миллиардов долларов."Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое "средство сдерживания" Москвы", - добавил белорусский генерал.
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в мире, сша, белоруссия, москва, польша, ввс сша, владимир арчаков
03:17 18.12.2021
 
В Белоруссии заявили о радиоэлектронной разведке США по всей стране

Замгоссекретаря Совбеза Арчаков: США ведут радиоэлектронную разведку по всей Белоруссии

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС США ведут оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны, заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.

"Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы", - сказал Арчаков в интервью журналу "Национальная оборона".

По его данным, американский контингент насчитывает близ польской-белорусской границы около 4 тысяч человек. Новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на 1 тысячу человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч американских военнослужащих. Эта цифра, отметил Арчаков, сопоставима "с армиями целых государств".
Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских Вооруженных сил ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около 133 миллиардов долларов.
"Очевидно, что интересы Польши и США в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое "средство сдерживания" Москвы", - добавил белорусский генерал.
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В миреСШАБелоруссияМоскваПольшаВВС СШАВладимир Арчаков
 
 
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