https://ria.ru/20211218/prokuratura-1764363030.html

На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса

На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса - РИА Новости, 18.12.2021

На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса

Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент, в ходе которого водитель выгнал пенсионерку из автобуса, потому что та долго поднималась по ступенькам, сообщает... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:09

2021-12-18T13:09

2021-12-18T23:47

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент, в ходе которого водитель выгнал пенсионерку из автобуса, потому что та долго поднималась по ступенькам, сообщает в субботу надзорное ведомство Свердловской области."Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. По сообщению СМИ, водитель автобуса маршрута 012 выволок из автобуса престарелую женщину. <…> Согласно публикации, водителя разозлило то, что пенсионерка длительное время поднималась по ступенькам", — говорится в сообщении.Прокуратура намерена опросить сотрудников транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20211122/voronezh-1760188788.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область