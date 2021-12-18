https://ria.ru/20211218/prokuratura-1764363030.html
На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса
На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса - РИА Новости, 18.12.2021
На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса
Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент, в ходе которого водитель выгнал пенсионерку из автобуса, потому что та долго поднималась по ступенькам, сообщает... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:09
2021-12-18T13:09
2021-12-18T23:47
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент, в ходе которого водитель выгнал пенсионерку из автобуса, потому что та долго поднималась по ступенькам, сообщает в субботу надзорное ведомство Свердловской области."Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. По сообщению СМИ, водитель автобуса маршрута 012 выволок из автобуса престарелую женщину. <…> Согласно публикации, водителя разозлило то, что пенсионерка длительное время поднималась по ступенькам", — говорится в сообщении.Прокуратура намерена опросить сотрудников транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
13:09 18.12.2021 (обновлено: 23:47 18.12.2021)
На Урале проверят сообщение о водителе, выгнавшем пассажирку из автобуса
Уральская прокуратура рассмотрит инцидент с водителем, выгнавшим пенсионерку из автобуса