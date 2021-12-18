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В Белоруссии заявили об уничтожении Прибалтики в случае конфликта в Европе
В Белоруссии заявили об уничтожении Прибалтики в случае конфликта в Европе - РИА Новости, 18.12.2021
В Белоруссии заявили об уничтожении Прибалтики в случае конфликта в Европе
Балтийские государства в случае крупного конфликта в Европе будут просто уничтожены, в военном плане они ничего из себя не представляют, заявил заместитель... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T03:25
2021-12-18T03:25
2021-12-18T03:27
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Балтийские государства в случае крупного конфликта в Европе будут просто уничтожены, в военном плане они ничего из себя не представляют, заявил заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.В целом же, по его мнению, нет сомнений в том, что это "одна и та же отработанная линия" на всестороннее давление на Белоруссию, а через нее и на интересы Российской Федерации.
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в мире, европа, белоруссия, москва, россия, владимир арчаков
03:25 18.12.2021 (обновлено: 03:27 18.12.2021)
В Белоруссии заявили об уничтожении Прибалтики в случае конфликта в Европе
Представитель Совбеза Белоруссии Арчаков: конфликт в Европе сметет Прибалтику с лица земли