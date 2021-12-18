Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/pretenzii-1764336169.html
Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными - РИА Новости, 18.12.2021
Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
Претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, хоть и... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T00:23
2021-12-18T01:38
в мире
германия
москва
маргарита симоньян
youtube
андрей крутских
телеканал rt
анна белкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151890/25/1518902509_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_4c5c9b207fa1a4cfd6388e7968939841.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, хоть и производящей контент для канала, но не осуществляющей телевещание, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT Анна Белкина.Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен ранее заявила о начале расследования в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии на вещание в Германии.Она отметила, что у RT DE есть соответствующие лицензии, полученные по местным законам."У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - добавила она.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала "колкостями и вредностями" со стороны Германии. Он также отметил, что пока нет юридических терминов, чтобы считать подобные действия "актом агрессии" в рамках кибервойны.
https://ria.ru/20211218/rt-1764335640.html
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151890/25/1518902509_197:0:1700:1127_1920x0_80_0_0_44cef25f040c8e8c16bd9e1c16396b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, москва, маргарита симоньян, youtube, андрей крутских, телеканал rt, анна белкина, россия
00:23 18.12.2021 (обновлено: 01:38 18.12.2021)
 
Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными

Замглавреда RT Белкина назвала претензии к телеканалу в Германии необоснованными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, хоть и производящей контент для канала, но не осуществляющей телевещание, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен ранее заявила о начале расследования в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии на вещание в Германии.
"Иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе. Именно поэтому иск совершено необоснован и даже абсурден", - заявила РИА Новости Белкина.
Она отметила, что у RT DE есть соответствующие лицензии, полученные по местным законам.
"У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - добавила она.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
00:13
RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала "колкостями и вредностями" со стороны Германии. Он также отметил, что пока нет юридических терминов, чтобы считать подобные действия "актом агрессии" в рамках кибервойны.
Удивительные люди – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 22:25
Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии
 
В миреГерманияМоскваМаргарита СимоньянYouTubeАндрей КрутскихТелеканал RTАнна БелкинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Россиян предупредили о резком подорожании кофе
10:11МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
10:09Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
09:48В Московской области похолодает до минус 26 градусов
09:40В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
09:40"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
09:34Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
09:26Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении
09:18В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты
09:11Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
09:01Историк рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизм
09:01Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
09:01В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам
09:00Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия
08:58В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
08:55Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
08:46Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
07:40В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
07:35Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Лента новостейМолния
Россиян предупредили о резком подорожании кофеМИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небуАтмосферное давление в Москве опустится до минимальных значенийВ Московской области похолодает до минус 26 градусовВ Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи""Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубовМосквичам рассказали о погоде в субботуВ Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппаМясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокруженииВ США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракетыПравительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуруИсторик рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизмБиолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавирусаВ России могут ввести новые выплаты части пенсионерамУченые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытияВ Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшиеПод Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фурГосдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭСВ Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасностиРоссийские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году