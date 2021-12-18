https://ria.ru/20211218/pretenzii-1764336169.html

Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными

Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными - РИА Новости, 18.12.2021

Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными

Претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, хоть и... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T00:23

2021-12-18T00:23

2021-12-18T01:38

в мире

германия

москва

маргарита симоньян

youtube

андрей крутских

телеканал rt

анна белкина

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Претензии немецкого медиарегулятора к RT необоснованны, потому что предъявлены не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, хоть и производящей контент для канала, но не осуществляющей телевещание, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT Анна Белкина.Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен ранее заявила о начале расследования в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии на вещание в Германии.Она отметила, что у RT DE есть соответствующие лицензии, полученные по местным законам."У телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия на вещание была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - добавила она.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских в беседе с РИА Новости назвал блокировку телеканала "колкостями и вредностями" со стороны Германии. Он также отметил, что пока нет юридических терминов, чтобы считать подобные действия "актом агрессии" в рамках кибервойны.

https://ria.ru/20211218/rt-1764335640.html

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html

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