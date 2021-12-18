https://ria.ru/20211218/pravitelstvo-1764365273.html
Правительство одобрило проект поправок в закон о закупках юрлицами
Правительство одобрило проект поправок в закон о закупках юрлицами - РИА Новости, 18.12.2021
Правительство одобрило проект поправок в закон о закупках юрлицами
Правительство РФ одобрило проект об изменениях в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:35
2021-12-18T13:35
2021-12-18T13:35
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об изменениях в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на развитие конкуренции на рынке закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц.
https://ria.ru/20211218/pravitelstvo-1764345341.html
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экономика, правительство рф, россия
Правительство одобрило проект поправок в закон о закупках юрлицами
Правительство одобрило проект поправок в закон о закупках юридическими лицами