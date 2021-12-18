https://ria.ru/20211218/pravitelstvo-1764364034.html

Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов

Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов - РИА Новости, 18.12.2021

Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов

Правительство РФ одобрило предоставление средств для возмещения части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:24

2021-12-18T13:24

2021-12-18T13:24

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление средств для возмещения части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, сообщает пресс-служба кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Проектом распоряжения предполагает выделить в 2021 году Минпромторгу России бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов.Уточняется, что документ направлен на развитие судостроения и увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20211217/kino-1764244147.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия