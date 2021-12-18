https://ria.ru/20211218/pravitelstvo-1764364034.html
Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов
Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов - РИА Новости, 18.12.2021
Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов
Правительство РФ одобрило предоставление средств для возмещения части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:24
2021-12-18T13:24
2021-12-18T13:24
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление средств для возмещения части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, сообщает пресс-служба кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Проектом распоряжения предполагает выделить в 2021 году Минпромторгу России бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов.Уточняется, что документ направлен на развитие судостроения и увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20211217/kino-1764244147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1920x0_80_0_0_7f434eb1aa3d1768e4e895a009d40898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Правительство одобрило выделение средств на возмещение постройки судов
Правительство одобрило предоставление средств для возмещения затрат на строительство судов