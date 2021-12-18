https://ria.ru/20211218/pravitelstvo-1764345341.html
Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру - РИА Новости, 18.12.2021
Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
Правительство РФ направило финансирование на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:11
2021-12-18T09:11
2021-12-18T09:11
буйнакск
выборг
ульяновская область
михаил мишустин
жкх
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ направило финансирование на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах, сообщает пресс-служба кабмина."В ближайшие три года Республика Дагестан и Ленинградская область получат почти четыре миллиарда рублей на строительство и реконструкцию системы водоснабжения. Распоряжение об адресном распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 1,7 миллиарда рублей поступит в Ленинградскую область на реконструкцию водоочистных сооружений в Выборге. С помощью этих средств будет отремонтирована действующая насосная станция, построена станция обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города.Добавляется, что более двух миллиардов рублей будет направлено в Дагестан. На эти деньги в Буйнакске реконструируют системы водоснабжения и построят новый водовод, чтобы обеспечить качественной водой весь город.Уточняется, что финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Чистая вода", целью которого является к 2024 году обеспечить питьевой водой 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.Кроме того, Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 2,6 миллиарда рублей бюджету Ульяновской области. Деньги поступят в 2022–2024 годах и будут направлены на реконструкцию очистных сооружений канализации Левобережья в Заволжском районе. В правительстве отмечают, что после завершения работ повысится качество очистки канализационных вод, а производительность сооружений увеличится до 100 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Это позволит сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Волгу.По данным пресс-службы, финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", реализуемом с 2018 по 2024 год.
https://realty.ria.ru/20211214/fondy-1763687082.html
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буйнакск
выборг
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буйнакск, выборг, ульяновская область, михаил мишустин, жкх
Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
Правительство профинансирует развитие коммунальной инфраструктуры в регионах
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ
направило финансирование на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
"В ближайшие три года Республика Дагестан и Ленинградская область получат почти четыре миллиарда рублей на строительство и реконструкцию системы водоснабжения. Распоряжение об адресном распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 1,7 миллиарда рублей поступит в Ленинградскую область на реконструкцию водоочистных сооружений в Выборге. С помощью этих средств будет отремонтирована действующая насосная станция, построена станция обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города.
Добавляется, что более двух миллиардов рублей будет направлено в Дагестан. На эти деньги в Буйнакске реконструируют системы водоснабжения и построят новый водовод, чтобы обеспечить качественной водой весь город.
Уточняется, что финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Чистая вода", целью которого является к 2024 году обеспечить питьевой водой 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.
Кроме того, Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 2,6 миллиарда рублей бюджету Ульяновской области. Деньги поступят в 2022–2024 годах и будут направлены на реконструкцию очистных сооружений канализации Левобережья в Заволжском районе. В правительстве отмечают, что после завершения работ повысится качество очистки канализационных вод, а производительность сооружений увеличится до 100 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Это позволит сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Волгу.
По данным пресс-службы, финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", реализуемом с 2018 по 2024 год.