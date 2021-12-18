https://ria.ru/20211218/posol-1764375530.html

Администрация Санду не поддержала призывы выслать российского посла

Администрация Санду не поддержала призывы выслать российского посла - РИА Новости, 18.12.2021

Администрация Санду не поддержала призывы выслать российского посла

Администрация президента Молдавии не выступала с инициативой об объявлении российского посла Олега Васнецова персоной нон грата и не разделяет позицию одного из РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:33

2021-12-18T15:33

2021-12-18T22:46

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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Администрация президента Молдавии не выступала с инициативой об объявлении российского посла Олега Васнецова персоной нон грата и не разделяет позицию одного из сотрудников ведомства по этому вопросу, заявила РИА Новости советник президента Сорина Штефырца.Ранее председатель комиссии по вопросам помилования Ион Гузун предложил выслать Васнецова из страны из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. В своем Facebook он написал, что "нужно формальное решение"."Гузун выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию администрации президента Молдавии", — заявила Штефырца.В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация состоялась 17 декабря, в ней принял участие и Васнецов.В Кишиневе заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, оно стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

https://ria.ru/20211215/moldaviya-1763898386.html

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в мире, молдавия, румыния, майя санду, россия