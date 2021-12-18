15:33 18.12.2021 (обновлено: 22:46 18.12.2021)
Администрация Санду не поддержала призывы выслать российского посла
Администрация главы Молдавии Санду не поддержала призывы выслать российского посла
КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Администрация президента Молдавии не выступала с инициативой об объявлении российского посла Олега Васнецова персоной нон грата и не разделяет позицию одного из сотрудников ведомства по этому вопросу, заявила РИА Новости советник президента Сорина Штефырца.
Ранее председатель комиссии по вопросам помилования Ион Гузун предложил выслать Васнецова из страны из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. В своем Facebook он написал, что "нужно формальное решение".
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"Гузун выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию администрации президента Молдавии", — заявила Штефырца.
В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация состоялась 17 декабря, в ней принял участие и Васнецов.
В Кишиневе заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, оно стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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