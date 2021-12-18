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В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата - РИА Новости, 18.12.2021

В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:51

2021-12-18T12:51

2021-12-18T17:04

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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.В ПМР 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Ее Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация прошла 17 декабря, в ней принял участие и российский дипломат. Власти Молдавии заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.В свою очередь, в администрации президента Молдавии не поддержали Гузуна. Как заявила РИА Новости советник главы государства Сорина Штефырца, чиновник "выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию".Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/dodon-1763498523.html

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молдавия, румыния, россия