12:51 18.12.2021 (обновлено: 17:04 18.12.2021)
В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата
В администрации главы Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата
КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.
В ПМР 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Ее Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского, которого избрали на второй срок. Инаугурация прошла 17 декабря, в ней принял участие и российский дипломат. Власти Молдавии заранее объявили, что не признают выборы в ПМР законными.
"Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии, — персона нон грата. Нужно формальное решение", — написал Гузун в Facebook, комментируя участие дипломата в инаугурации Красносельского.
В свою очередь, в администрации президента Молдавии не поддержали Гузуна. Как заявила РИА Новости советник главы государства Сорина Штефырца, чиновник "выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию".
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.