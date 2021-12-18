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США нашли новую причину пожаловаться на Россию

США заявили, что в Европе больше российских дипломатов, чем американских - РИА Новости, 18.12.2021

США нашли новую причину пожаловаться на Россию

США испытывают нехватку послов в европейских государствах, тогда как российские и китайские дипломаты есть "практически везде". Об этом сообщает телеканал RT со РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:20

2021-12-18T11:20

2021-12-18T11:20

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США испытывают нехватку послов в европейских государствах, тогда как российские и китайские дипломаты есть "практически везде". Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление сенатора-демократа от штата Калифорния Джин Шахин.Во время выступления в конгрессе политик сослалась на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, по словам которой "Государственный департамент работает в четверть силы" из-за неразрешенных вопросов.Отмечается, что у США есть представительства в Испании, на Украине, в Великобритании, Исландии, Ирландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии и Польше, однако послы там не утверждены.По мнению сенатора, на фоне тех вызовов, которые представляет Москва для Европы, количество российских и китайских дипломатов в этом регионе вызывает беспокойство.В связи с этим Шахин призвала укрепить сотрудничество между США, ЕС, НАТО и всеми европейскими союзниками.В последнее время Киев и западные СМИ публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, что подобные выпады используются как предлог для размещения у российских границ большего количества военной техники и сил НАТО.

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в мире, украина, сша, конгресс сша, джин шахин, россия