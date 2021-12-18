Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/posly-1764353950.html
США нашли новую причину пожаловаться на Россию
США заявили, что в Европе больше российских дипломатов, чем американских - РИА Новости, 18.12.2021
США нашли новую причину пожаловаться на Россию
США испытывают нехватку послов в европейских государствах, тогда как российские и китайские дипломаты есть "практически везде". Об этом сообщает телеканал RT со РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:20
2021-12-18T11:20
в мире
украина
сша
конгресс сша
джин шахин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764352721_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_6f4e754e072b28b63bda30c094281dbc.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США испытывают нехватку послов в европейских государствах, тогда как российские и китайские дипломаты есть "практически везде". Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление сенатора-демократа от штата Калифорния Джин Шахин.Во время выступления в конгрессе политик сослалась на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, по словам которой "Государственный департамент работает в четверть силы" из-за неразрешенных вопросов.Отмечается, что у США есть представительства в Испании, на Украине, в Великобритании, Исландии, Ирландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии и Польше, однако послы там не утверждены.По мнению сенатора, на фоне тех вызовов, которые представляет Москва для Европы, количество российских и китайских дипломатов в этом регионе вызывает беспокойство.В связи с этим Шахин призвала укрепить сотрудничество между США, ЕС, НАТО и всеми европейскими союзниками.В последнее время Киев и западные СМИ публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, что подобные выпады используются как предлог для размещения у российских границ большего количества военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764352721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77a7721d956fe76b28ee94f4be72d5ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, конгресс сша, джин шахин, россия
11:20 18.12.2021
 
США заявили, что в Европе больше российских дипломатов, чем американских

Сенатор Шахин: США не хватает послов в Европе, тогда как Россия и Китай имеют их везде

© AP Photo / Alex BrandonСенатор США от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин
Сенатор США от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США испытывают нехватку послов в европейских государствах, тогда как российские и китайские дипломаты есть "практически везде". Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление сенатора-демократа от штата Калифорния Джин Шахин.
Во время выступления в конгрессе политик сослалась на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, по словам которой "Государственный департамент работает в четверть силы" из-за неразрешенных вопросов.
Отмечается, что у США есть представительства в Испании, на Украине, в Великобритании, Исландии, Ирландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии и Польше, однако послы там не утверждены.
По мнению сенатора, на фоне тех вызовов, которые представляет Москва для Европы, количество российских и китайских дипломатов в этом регионе вызывает беспокойство.
Атомная подводная лодка специального назначения Белгород, являющаяся носителем беспилотных подводных аппаратов типа Посейдон - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
10:24
В США испугались удара России по "ковчегам демократии"
В связи с этим Шахин призвала укрепить сотрудничество между США, ЕС, НАТО и всеми европейскими союзниками.
В последнее время Киев и западные СМИ публикуют статьи о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. В Кремле считают, что подобные выпады используются как предлог для размещения у российских границ большего количества военной техники и сил НАТО.
 
В миреУкраинаСШАКонгресс СШАДжин ШахинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
01:06В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
00:33Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
00:29В Греции ввели новые ограничения для туристов
00:24Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
23:55Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
23:44Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок
23:34СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
23:22Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
23:19Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
23:12В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
23:05Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
22:59Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
22:56СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
22:56Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
22:35Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро
22:30Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"
22:27Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
22:20Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
21:59В МИД увидели два возможных пути для Запада
Лента новостейМолния
Россиянам назвали способы экономии на покупке автоВ России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокациейКулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"В Греции ввели новые ограничения для туристовКулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в ПодмосковьеПодельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срокСК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в ЕкатеринбургеУкраина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсеналаРоссиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в СШАВ СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на УкраинеГлава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевиденииМосковские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала годаСК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в ПетербургеБайден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИВсемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евроБайдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на УкраинеРоман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИВ МИД увидели два возможных пути для Запада