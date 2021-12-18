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Матерящийся Порошенко убежал из Украины и сделал заявление о России
Партия Порошенко после его "побега" с Украины сделала заявление о России - РИА Новости, 18.12.2021
Матерящийся Порошенко убежал из Украины и сделал заявление о России
В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, прокомментировали ситуацию с его отъездом с Украины и "бегством" от РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:11
2021-12-18T23:35
в мире
украина
турция
виктор янукович
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, прокомментировали ситуацию с его отъездом с Украины и "бегством" от силовиков.Накануне Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Порошенко от сотрудников правоохранительных органов."Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешения глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, власть Зеленского прибегла к своей единственной профдеятельности: съемкам очередной серии уже заезженного видосика — преследования лидера оппозиции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".В партии Порошенко добавили, что за этим "политическим преследованием" стоит лично президент Украины Владимир Зеленский. В тексте еще раз подчеркнули позицию адвокатов Порошенко относительно "угольного дела". Его назвали политически мотивированным.В пресс-службе также отметили, что Зеленский "идет по дороге" бывшего президента Виктора Януковича, который якобы "любил преследовать оппозиционных лидеров и политических конкурентов во время новогодних праздников".Ранее в партии Порошенко подтвердили, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".
https://ria.ru/20211216/poroshenko-1764020957.html
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в мире, украина, турция, виктор янукович, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность
15:11 18.12.2021 (обновлено: 23:35 18.12.2021)
 
Партия Порошенко после его "побега" с Украины сделала заявление о России

"Европейская солидарность" после побега экс-президента Порошенко вспомнила о России

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, прокомментировали ситуацию с его отъездом с Украины и "бегством" от силовиков.
Накануне Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Порошенко от сотрудников правоохранительных органов.
"Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешения глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, власть Зеленского прибегла к своей единственной профдеятельности: съемкам очередной серии уже заезженного видосика — преследования лидера оппозиции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".
В партии Порошенко добавили, что за этим "политическим преследованием" стоит лично президент Украины Владимир Зеленский. В тексте еще раз подчеркнули позицию адвокатов Порошенко относительно "угольного дела". Его назвали политически мотивированным.
В пресс-службе также отметили, что Зеленский "идет по дороге" бывшего президента Виктора Януковича, который якобы "любил преследовать оппозиционных лидеров и политических конкурентов во время новогодних праздников".
Ранее в партии Порошенко подтвердили, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".
Петр Порошенко во время прямого эфира телеканала Рада
16 декабря, 12:25
Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и раскритиковал его финансирование
 
В миреУкраинаТурцияВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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