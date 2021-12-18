Матерящийся Порошенко убежал из Украины и сделал заявление о России

15:11 18.12.2021 (обновлено: 23:35 18.12.2021)
Партия Порошенко после его "побега" с Украины сделала заявление о России
"Европейская солидарность" после побега экс-президента Порошенко вспомнила о России
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, прокомментировали ситуацию с его отъездом с Украины и "бегством" от силовиков.
Накануне Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Порошенко от сотрудников правоохранительных органов.
"Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешения глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, власть Зеленского прибегла к своей единственной профдеятельности: съемкам очередной серии уже заезженного видосика — преследования лидера оппозиции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".
В партии Порошенко добавили, что за этим "политическим преследованием" стоит лично президент Украины Владимир Зеленский. В тексте еще раз подчеркнули позицию адвокатов Порошенко относительно "угольного дела". Его назвали политически мотивированным.
В пресс-службе также отметили, что Зеленский "идет по дороге" бывшего президента Виктора Януковича, который якобы "любил преследовать оппозиционных лидеров и политических конкурентов во время новогодних праздников".
Ранее в партии Порошенко подтвердили, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".