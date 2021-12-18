https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764373076.html

Матерящийся Порошенко убежал из Украины и сделал заявление о России

Партия Порошенко после его "побега" с Украины сделала заявление о России - РИА Новости, 18.12.2021

Матерящийся Порошенко убежал из Украины и сделал заявление о России

В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, прокомментировали ситуацию с его отъездом с Украины и "бегством" от РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:11

2021-12-18T15:11

2021-12-18T23:35

в мире

украина

турция

виктор янукович

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, прокомментировали ситуацию с его отъездом с Украины и "бегством" от силовиков.Накануне Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он ее проигнорировал. Позже сотрудники ГБР опубликовали видео "побега" Порошенко от сотрудников правоохранительных органов."Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешения глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, власть Зеленского прибегла к своей единственной профдеятельности: съемкам очередной серии уже заезженного видосика — преследования лидера оппозиции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".В партии Порошенко добавили, что за этим "политическим преследованием" стоит лично президент Украины Владимир Зеленский. В тексте еще раз подчеркнули позицию адвокатов Порошенко относительно "угольного дела". Его назвали политически мотивированным.В пресс-службе также отметили, что Зеленский "идет по дороге" бывшего президента Виктора Януковича, который якобы "любил преследовать оппозиционных лидеров и политических конкурентов во время новогодних праздников".Ранее в партии Порошенко подтвердили, что экс-президент покинул украинскую территорию и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

https://ria.ru/20211216/poroshenko-1764020957.html

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, виктор янукович, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность