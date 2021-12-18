https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764357852.html

"Поехали, твою мать!". Как Порошенко бежал из Украины

"Поехали, твою мать!" Побег Порошенко от силовиков попал на видео - РИА Новости, 18.12.2021

"Поехали, твою мать!". Как Порошенко бежал из Украины

Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором экс-президенту Петру Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:03

2021-12-18T12:03

2021-12-18T13:43

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польша

петр порошенко

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, на котором экс-президенту Петру Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.На кадрах видно, как к автомобилю бывшего главы государства подходит несколько человек, он в это время поспешно садится в автомобиль со словами: "Поехали, твою мать!"Как сообщили в пресс-службе возглавляемой им партии "Европейская солидарность", Порошенко покинул страну и отправился в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".Позже депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин предположил, что бывший украинский лидер может сбежать в Москву.

https://ria.ru/20211216/poroshenko-1764020957.html

украина

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в мире, украина, греция, польша, петр порошенко, государственное бюро расследований украины