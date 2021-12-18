https://ria.ru/20211218/pomosch-1764365855.html

Правительство одобрило оказание регионам дополнительной финансовой помощи

Правительство одобрило оказание регионам дополнительной финансовой помощи - РИА Новости, 18.12.2021

Правительство одобрило оказание регионам дополнительной финансовой помощи

Правительство РФ одобрило оказание регионам дополнительной финансовой помощи, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:42

2021-12-18T13:42

2021-12-18T13:42

экономика

правительство рф

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило оказание регионам дополнительной финансовой помощи, сообщает пресс-служба кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансовая помощь будет направлена на обеспечение социально значимых и первоочередных расходов консолидированных бюджетов отдельных субъектов.Кроме того, на заседании одобрили предоставление 11 регионам России дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов.

https://ria.ru/20211218/pravitelstvo-1764345341.html

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экономика, правительство рф, россия