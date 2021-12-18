https://ria.ru/20211218/pogoda-1764346671.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в субботу, температура воздуха опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:34

2021-12-18T09:34

2021-12-18T09:34

общество

погода

михаил леус

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в субботу, температура воздуха опустится до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20211218/gololeditsa-1764342574.html

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2021

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общество, погода, михаил леус