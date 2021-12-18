https://ria.ru/20211218/poezd-1764380684.html

В Самарской области загорелся локомотив грузового поезда с нефтью

В Самарской области загорелся локомотив грузового поезда с нефтью - РИА Новости, 18.12.2021

В Самарской области загорелся локомотив грузового поезда с нефтью

Локомотив грузового поезда с нефтью горел в субботу в Самарской области, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:33

2021-12-18T16:33

2021-12-18T16:33

происшествия

самарская область

куйбышевская железная дорога

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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Локомотив грузового поезда с нефтью горел в субботу в Самарской области, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."Установлено, что около 9 часов 50 минут по местному времени (8.50 мск) на 10-м пикете 1023-го километра перегона станций "Безенчук-Мыльная" Куйбышевской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда №3707. Поезд следовал в составе 65 вагонов с грузом - сырая нефть", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, локомотив был отцеплен от грузового состава и отведен на безопасное расстояние. Пожар ликвидировали в 11.12 (10.12 мск), пострадавших нет, груз также не пострадал. По предварительным данным прокуратуры, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20211209/poezd-1762867434.html

самарская область

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происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога