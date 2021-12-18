https://ria.ru/20211218/patrulirovanie-1764368251.html

Российские и белорусские самолеты бдят в небе. Видео

Появилось видео патрулирования границ российскими и белорусскими самолетами - РИА Новости, 18.12.2021

Российские и белорусские самолеты бдят в небе. Видео

В Сети появилось видео совместного патрулирования российскими и белорусскими самолетами Ту-22МЗ и СУ30СМ границ Союзного государства. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:08

2021-12-18T14:08

2021-12-18T16:01

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео совместного патрулирования российскими и белорусскими самолетами Ту-22МЗ и СУ30СМ границ Союзного государства.На кадрах показан полет бомбардировщиков и истребителей в организованном боевом порядке.Как сообщили в пресс-службе российского Минобороны, патрулирование продолжалось около четырех часов, дальние бомбардировщики Ту-22М3 уже вернулись на аэродром базирования.Москва и Минск решили увеличить состав дежурных сил по ПВО и чаще патрулировать государственную границу из-за участившихся полетов различных видов авиации вблизи рубежей Белоруссии. Это необходимо для предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, поясняли в белорусском Минобороны.Также ведомство отмечало рост военной активности в соседних государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков из-за появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Решение Варшавы о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы там назвали неадекватной реакцией на миграционный кризис и отметили, что это больше напоминает создание ударных группировок.Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Варшава хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211205/turtsiya-1762259170.html

https://ria.ru/20211202/ucheniya-1761766029.html

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Российские бомбардировщики патрулируют границы Белоруссии и России Российские бомбардировщики Ту-22М3 приняли участие в совместном патрулировании границ Союзного государства России и Белоруссии 2021-12-18T14:08 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, безопасность, белоруссия, минск, москва, ту-22м, россия