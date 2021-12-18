Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство

"Нет сомнений, что сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Однако, в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства", - цитирует его издание.