https://ria.ru/20211218/partnerstvo-1764339178.html
Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство - РИА Новости, 18.12.2021
Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
Международная обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства, однако оно не преследует геополитических целей, заявил посол РФ в РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:50
2021-12-18T02:50
2021-12-18T02:50
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Международная обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства, однако оно не преследует геополитических целей, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.Антонов заверил, что российская внешняя политика ориентирована на "создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве, принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств".
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в мире, сша, китай, анатолий антонов, вашингтон, россия
Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
Посол в США Антонов: обстановка в мире толкает Россию и Китай к укреплению партнерства