https://ria.ru/20211218/parlament-1764336347.html

Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году

Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году - РИА Новости, 18.12.2021

Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году

Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что, по его убеждению, украинский парламент будет сменен в 2022 году. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T00:31

2021-12-18T00:31

2021-12-18T00:41

в мире

киев

верховная рада украины

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

руслан стефанчук

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КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что, по его убеждению, украинский парламент будет сменен в 2022 году.Ранее Бойко заявил, что депутаты представляемой им политсилы готовы сложить мандаты, чтобы запустить процесс досрочных парламентских выборов. Фракция ОПЗЖ насчитывает в Раде 44 депутата. Для запуска этой инициативы необходимо не менее 150 депутатов. В то же время спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что отказ депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" от своих мандатов не приведёт к роспуску парламента.

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html

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в мире, киев, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, руслан стефанчук