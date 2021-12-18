Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/parizh-1764365968.html
В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года
В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года - РИА Новости, 18.12.2021
В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года
Власти Парижа отменили проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:42
2021-12-18T13:42
в мире
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa3df86421d2262cfdc340442a7d1caf.jpg
ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Власти Парижа отменили проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря."Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу в городском Twitter-аккаунте.В свою очередь телеканал BFMTV отметил со ссылкой на мэрию, что будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу.В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал сограждан избегать массовых собраний на праздники ввиду пятой волны эпидемии коронавируса в стране. Он отметил, что в частности в ночь с 31 декабря на первое января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах и призовут местные власти "отказаться от организации больших собраний, фейерверков и концертов".
https://ria.ru/20211120/parizh-1759965943.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6060f29b0b8b55281b8f98ee91f89a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция
13:42 18.12.2021
 
В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года

Власти Парижа отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкМеждународная акция "Час Земли" за рубежом
Международная акция Час Земли за рубежом - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Власти Парижа отменили проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря.
"Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу в городском Twitter-аккаунте.
В свою очередь телеканал BFMTV отметил со ссылкой на мэрию, что будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу.
В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал сограждан избегать массовых собраний на праздники ввиду пятой волны эпидемии коронавируса в стране. Он отметил, что в частности в ночь с 31 декабря на первое января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах и призовут местные власти "отказаться от организации больших собраний, фейерверков и концертов".
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 16:13
На митинге в Париже двух человек задержали из-за граффити с Макроном
 
В миреПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
01:06В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
00:33Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
00:29В Греции ввели новые ограничения для туристов
00:24Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
23:55Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
23:44Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок
23:34СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
23:22Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
23:19Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
23:12В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
23:05Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
22:59Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
22:56СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
22:56Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
22:35Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро
22:30Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"
22:27Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
22:20Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
21:59В МИД увидели два возможных пути для Запада
Лента новостейМолния
Россиянам назвали способы экономии на покупке автоВ России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокациейКулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"В Греции ввели новые ограничения для туристовКулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в ПодмосковьеПодельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срокСК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в ЕкатеринбургеУкраина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсеналаРоссиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в СШАВ СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на УкраинеГлава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевиденииМосковские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала годаСК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в ПетербургеБайден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИВсемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евроБайдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на УкраинеРоман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИВ МИД увидели два возможных пути для Запада