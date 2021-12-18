https://ria.ru/20211218/parizh-1764365968.html

В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года

В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года - РИА Новости, 18.12.2021

В Париже отменили праздничные мероприятия в честь Нового года

Власти Парижа отменили проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:42

2021-12-18T13:42

2021-12-18T13:42

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ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Власти Парижа отменили проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, на Елисейских Полях 31 декабря."Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу в городском Twitter-аккаунте.В свою очередь телеканал BFMTV отметил со ссылкой на мэрию, что будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу.В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал сограждан избегать массовых собраний на праздники ввиду пятой волны эпидемии коронавируса в стране. Он отметил, что в частности в ночь с 31 декабря на первое января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах и призовут местные власти "отказаться от организации больших собраний, фейерверков и концертов".

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