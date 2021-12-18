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Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали
Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали - РИА Новости, 18.12.2021
Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали
Замдиректора по безопасности школы в селе Бичевая Хабаровского края, где колючей проволокой огородили пандус, привлечен к дисциплинарному наказанию, сообщает... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:48
2021-12-18T12:48
2021-12-18T12:48
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ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Замдиректора по безопасности школы в селе Бичевая Хабаровского края, где колючей проволокой огородили пандус, привлечен к дисциплинарному наказанию, сообщает прокуратура Хабаровского края.Ранее замначальника по общему образованию управления образования администрации района имени Лазо Дмитрий Черепанов рассказал РИА Новости, что пандус возле школы был огорожен колючей проволокой в целях безопасности детей от скопившегося на крыше над ним снега, потому что сигнальную ленту дети срывали. Кроме того, пандус был скользким. Также чиновник сообщил, что инцидент разберут на совещании директоров района на следующей неделе. Наказать или нет руководителя школы за такую инициативу, решит начальник районного управления образования, отметил Черепанов.Отмечается, что устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.Также чиновник ранее рассказал, что в управлении "до конца не смогли выяснить, чья это была инициатива". Были проведены беседы с руководством учреждения образования, чтобы подобных нарушений больше не было. По его словам, пандус на сегодняшний день не используется, потому что "нет такой категории детей, для которых он предназначен".
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общество, образование - общество, хабаровский край, здоровье - общество
Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали
В Хабаровском крае наказали замдиректора школы, где пандус огородили колючей проволокой
ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости.
Замдиректора по безопасности школы в селе Бичевая Хабаровского края, где колючей проволокой огородили пандус, привлечен к дисциплинарному наказанию, сообщает прокуратура Хабаровского края
.
Ранее замначальника по общему образованию управления образования администрации района имени Лазо Дмитрий Черепанов рассказал РИА Новости, что пандус возле школы был огорожен колючей проволокой в целях безопасности детей от скопившегося на крыше над ним снега, потому что сигнальную ленту дети срывали. Кроме того, пандус был скользким. Также чиновник сообщил, что инцидент разберут на совещании директоров района на следующей неделе. Наказать или нет руководителя школы за такую инициативу, решит начальник районного управления образования, отметил Черепанов.
"Прокурор района внес директору школы представление. По результатам его рассмотрения обеспечен свободный доступ к пандусу, который очищен от снега и наледи. Ведется работа по уборке снега с крыши здания. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель директора по безопасности", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
Также чиновник ранее рассказал, что в управлении "до конца не смогли выяснить, чья это была инициатива". Были проведены беседы с руководством учреждения образования, чтобы подобных нарушений больше не было. По его словам, пандус на сегодняшний день не используется, потому что "нет такой категории детей, для которых он предназначен".