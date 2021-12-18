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Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали

Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали - РИА Новости, 18.12.2021

Замдиректора хабаровской школы, где пандус огородили проволокой, наказали

Замдиректора по безопасности школы в селе Бичевая Хабаровского края, где колючей проволокой огородили пандус, привлечен к дисциплинарному наказанию, сообщает... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:48

2021-12-18T12:48

2021-12-18T12:48

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ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Замдиректора по безопасности школы в селе Бичевая Хабаровского края, где колючей проволокой огородили пандус, привлечен к дисциплинарному наказанию, сообщает прокуратура Хабаровского края.Ранее замначальника по общему образованию управления образования администрации района имени Лазо Дмитрий Черепанов рассказал РИА Новости, что пандус возле школы был огорожен колючей проволокой в целях безопасности детей от скопившегося на крыше над ним снега, потому что сигнальную ленту дети срывали. Кроме того, пандус был скользким. Также чиновник сообщил, что инцидент разберут на совещании директоров района на следующей неделе. Наказать или нет руководителя школы за такую инициативу, решит начальник районного управления образования, отметил Черепанов.Отмечается, что устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.Также чиновник ранее рассказал, что в управлении "до конца не смогли выяснить, чья это была инициатива". Были проведены беседы с руководством учреждения образования, чтобы подобных нарушений больше не было. По его словам, пандус на сегодняшний день не используется, потому что "нет такой категории детей, для которых он предназначен".

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