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https://ria.ru/20211218/obrazovanie-1764325192.html
Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование
Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование - РИА Новости, 18.12.2021
Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование
О том, что такое казачье образование, слышали многие. При этом, в чем же конкретно заключается его специфика, знают далеко не все. Что главное для педагога,... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:00
2021-12-18T10:00
российское казачество
краснодарский край
россия
российское казачество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. О том, что такое казачье образование, слышали многие. При этом, в чем же конкретно заключается его специфика, знают далеко не все. Что главное для педагога, обучающего казаков, и какую роль в воспитании патриотизма играет такое образование, рассказали непосредственные участники процесса казачьего обучения.Александр Кузнецов – потомственный казак и глава многодетной семьи. Его главное призвание в жизни – быть педагогом. Преподавательской деятельности мужчина посвятил более 30 лет.Сейчас он с семьей живет в Сочи, а до переезда 10 лет преподавал в негосударственном частном образовательном учреждении "Армавирский православно-социальный институт". Александру есть чем гордиться: тридцать процентов священников в Краснодарском крае – его студенты. Один из них – иерей Андрей Трубаков, настоятель церкви Александра Невского в городе Адлере.А последние пять лет Александр работает в системе казачьего образования. В новом учебном году он передает свой опыт в сочинской школе №12, где помимо преподавания истории занимается организацией казачьих классов."Сейчас веду восьмой и девятый казачьи классы. Замечаю, что ребят, желающих изучать историю, культуру и традиции казачества становится все больше. Между тем Сочи – многонациональный город, в одном классе обучаются дети разных культур, вероисповеданий", – приводит слова Александра Кузнецова пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Также он отмечает, что казачьи классы более сплоченные, а дети, обучающиеся в них, максимально открыты новым знаниям. Кроме того, для юных казаков и казачек с детства считается нормой уважение к старшим, взаимовыручка, понятие братства.Как учат казаковОбразование казаков состоит из двух основных компонентов: верность традициям и соответствие современным учебным стандартам.Как пояснил пресс-службе Всероссийского казачьего общества доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений Кубанского государственного университета Олег Ратушняк, сам термин "казачье образование" подразумевает преимущественно изучение истории и культуры казачества, традиций и обычаев."Воспитательный процесс будет иметь позитивные результаты только тогда, когда он базируется на моральных критериях, выработанных народом на протяжении своей истории и закрепленных в традициях и обычаях, которые не только осуществляют регулирующую функцию в обществе, но и сохраняют лучшие образцы норм и правил поведения", – рассказал Олег Ратушняк.Также он уточнил, что реализация казачьего компонента в современном образовании осуществляется через систему дополнительного образования и внеклассную работу.Этим нужно житьОсобую роль в казачьем образовании играет институт наставничества.В ходе внедрения наставников в образовательный процесс было опробовано много различных вариантов функционирования данного института."На мой взгляд, наиболее оптимальным является вариант, когда казачий наставник, являясь членом войскового казачьего общества, обладая соответствующим образованием, выполняет функции воспитателя в образовательном учреждении казачьей направленности", – сообщил Олег Ратушняк.На ряду с этим в средних специальных и высших образовательных учреждениях наставник может выполнять функции куратора групп.Как отмечает Олег Ратушняк, казачье воспитание дает свои ощутимые плоды. Такое образование позволяет привить патриотизм и к малой родине, и к родине в широком смысле. Еще казакам с детства дают установку на здоровый образ жизни.Заведующий лабораторией казачества Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Андрей Венков в комментарии пресс-службе Всероссийского казачьего общества отмечает, что главное в казачьем образовании – это воспитание."Казачье воспитание – это в первую очередь мужское воспитание. Нет казачьей математики, нет казачьей химии, но есть целенаправленно подобранные особенности при преподавании гуманитарных дисциплин", – заявил Андрей Венков.Александр Кузнецов уверен, что не каждый готов быть преподавателем дисциплин с казачьим компонентом. Для педагога здесь очень важны уверенность в своих силах, способность наладить контакт с ребятами и, конечно, понимание специфики казачьего образования. Но есть и еще один важнейший аспект."Для того чтобы педагогическая деятельность была успешной, самое главное – нужно этим жить", – отметил Александр Кузнецов.
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краснодарский край, россия, российское казачество
10:00 18.12.2021
 

Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование

© РИА Новости / Макс ВетровУченики на открытии казачьего класса
Ученики на открытии казачьего класса - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. О том, что такое казачье образование, слышали многие. При этом, в чем же конкретно заключается его специфика, знают далеко не все. Что главное для педагога, обучающего казаков, и какую роль в воспитании патриотизма играет такое образование, рассказали непосредственные участники процесса казачьего обучения.
Александр Кузнецов – потомственный казак и глава многодетной семьи. Его главное призвание в жизни – быть педагогом. Преподавательской деятельности мужчина посвятил более 30 лет.
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаАлександр Кузнецов (крайний справа) преподаватель в сочинской школе №12
Александр Кузнецов (крайний справа) преподаватель в сочинской школе №12
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Александр Кузнецов (крайний справа) преподаватель в сочинской школе №12
Сейчас он с семьей живет в Сочи, а до переезда 10 лет преподавал в негосударственном частном образовательном учреждении "Армавирский православно-социальный институт". Александру есть чем гордиться: тридцать процентов священников в Краснодарском крае – его студенты. Один из них – иерей Андрей Трубаков, настоятель церкви Александра Невского в городе Адлере.
А последние пять лет Александр работает в системе казачьего образования. В новом учебном году он передает свой опыт в сочинской школе №12, где помимо преподавания истории занимается организацией казачьих классов.
"Сейчас веду восьмой и девятый казачьи классы. Замечаю, что ребят, желающих изучать историю, культуру и традиции казачества становится все больше. Между тем Сочи – многонациональный город, в одном классе обучаются дети разных культур, вероисповеданий", – приводит слова Александра Кузнецова пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаАлександр Кузнецов (крайний справа) преподаватель в сочинской школе №12
Александр Кузнецов (крайний справа) преподаватель в сочинской школе №12
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
Александр Кузнецов (крайний справа) преподаватель в сочинской школе №12
Также он отмечает, что казачьи классы более сплоченные, а дети, обучающиеся в них, максимально открыты новым знаниям. Кроме того, для юных казаков и казачек с детства считается нормой уважение к старшим, взаимовыручка, понятие братства.

Как учат казаков

Образование казаков состоит из двух основных компонентов: верность традициям и соответствие современным учебным стандартам.
Как пояснил пресс-службе Всероссийского казачьего общества доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений Кубанского государственного университета Олег Ратушняк, сам термин "казачье образование" подразумевает преимущественно изучение истории и культуры казачества, традиций и обычаев.
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"Воспитательный процесс будет иметь позитивные результаты только тогда, когда он базируется на моральных критериях, выработанных народом на протяжении своей истории и закрепленных в традициях и обычаях, которые не только осуществляют регулирующую функцию в обществе, но и сохраняют лучшие образцы норм и правил поведения", – рассказал Олег Ратушняк.
Также он уточнил, что реализация казачьего компонента в современном образовании осуществляется через систему дополнительного образования и внеклассную работу.

Этим нужно жить

Особую роль в казачьем образовании играет институт наставничества.
"Фактически данный институт впитал в себя лучшие образцы организации воспитательной работы как дореволюционной, так и советской системы воспитания подрастающего поколения", – отметил Олег Ратушняк.
В ходе внедрения наставников в образовательный процесс было опробовано много различных вариантов функционирования данного института.
"На мой взгляд, наиболее оптимальным является вариант, когда казачий наставник, являясь членом войскового казачьего общества, обладая соответствующим образованием, выполняет функции воспитателя в образовательном учреждении казачьей направленности", – сообщил Олег Ратушняк.
© РИА Новости / Макс ВетровУченики на открытии казачьего класса
Ученики на открытии казачьего класса - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Ученики на открытии казачьего класса
На ряду с этим в средних специальных и высших образовательных учреждениях наставник может выполнять функции куратора групп.
Как отмечает Олег Ратушняк, казачье воспитание дает свои ощутимые плоды. Такое образование позволяет привить патриотизм и к малой родине, и к родине в широком смысле. Еще казакам с детства дают установку на здоровый образ жизни.
Заведующий лабораторией казачества Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Андрей Венков в комментарии пресс-службе Всероссийского казачьего общества отмечает, что главное в казачьем образовании – это воспитание.
"Казачье воспитание – это в первую очередь мужское воспитание. Нет казачьей математики, нет казачьей химии, но есть целенаправленно подобранные особенности при преподавании гуманитарных дисциплин", – заявил Андрей Венков.
© РИА Новости / Макс ВетровУченики на открытии казачьего класса
Ученики на открытии казачьего класса - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Ученики на открытии казачьего класса
Александр Кузнецов уверен, что не каждый готов быть преподавателем дисциплин с казачьим компонентом. Для педагога здесь очень важны уверенность в своих силах, способность наладить контакт с ребятами и, конечно, понимание специфики казачьего образования. Но есть и еще один важнейший аспект.
"Для того чтобы педагогическая деятельность была успешной, самое главное – нужно этим жить", – отметил Александр Кузнецов.
 
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