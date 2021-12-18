https://ria.ru/20211218/obrazovanie-1764325192.html

Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование

Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование - РИА Новости, 18.12.2021

Традиции и высокие учебные стандарты: что такое казачье образование

О том, что такое казачье образование, слышали многие. При этом, в чем же конкретно заключается его специфика, знают далеко не все. Что главное для педагога,... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T10:00

2021-12-18T10:00

2021-12-18T10:00

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российское казачество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. О том, что такое казачье образование, слышали многие. При этом, в чем же конкретно заключается его специфика, знают далеко не все. Что главное для педагога, обучающего казаков, и какую роль в воспитании патриотизма играет такое образование, рассказали непосредственные участники процесса казачьего обучения.Александр Кузнецов – потомственный казак и глава многодетной семьи. Его главное призвание в жизни – быть педагогом. Преподавательской деятельности мужчина посвятил более 30 лет.Сейчас он с семьей живет в Сочи, а до переезда 10 лет преподавал в негосударственном частном образовательном учреждении "Армавирский православно-социальный институт". Александру есть чем гордиться: тридцать процентов священников в Краснодарском крае – его студенты. Один из них – иерей Андрей Трубаков, настоятель церкви Александра Невского в городе Адлере.А последние пять лет Александр работает в системе казачьего образования. В новом учебном году он передает свой опыт в сочинской школе №12, где помимо преподавания истории занимается организацией казачьих классов."Сейчас веду восьмой и девятый казачьи классы. Замечаю, что ребят, желающих изучать историю, культуру и традиции казачества становится все больше. Между тем Сочи – многонациональный город, в одном классе обучаются дети разных культур, вероисповеданий", – приводит слова Александра Кузнецова пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Также он отмечает, что казачьи классы более сплоченные, а дети, обучающиеся в них, максимально открыты новым знаниям. Кроме того, для юных казаков и казачек с детства считается нормой уважение к старшим, взаимовыручка, понятие братства.Как учат казаковОбразование казаков состоит из двух основных компонентов: верность традициям и соответствие современным учебным стандартам.Как пояснил пресс-службе Всероссийского казачьего общества доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений Кубанского государственного университета Олег Ратушняк, сам термин "казачье образование" подразумевает преимущественно изучение истории и культуры казачества, традиций и обычаев."Воспитательный процесс будет иметь позитивные результаты только тогда, когда он базируется на моральных критериях, выработанных народом на протяжении своей истории и закрепленных в традициях и обычаях, которые не только осуществляют регулирующую функцию в обществе, но и сохраняют лучшие образцы норм и правил поведения", – рассказал Олег Ратушняк.Также он уточнил, что реализация казачьего компонента в современном образовании осуществляется через систему дополнительного образования и внеклассную работу.Этим нужно житьОсобую роль в казачьем образовании играет институт наставничества.В ходе внедрения наставников в образовательный процесс было опробовано много различных вариантов функционирования данного института."На мой взгляд, наиболее оптимальным является вариант, когда казачий наставник, являясь членом войскового казачьего общества, обладая соответствующим образованием, выполняет функции воспитателя в образовательном учреждении казачьей направленности", – сообщил Олег Ратушняк.На ряду с этим в средних специальных и высших образовательных учреждениях наставник может выполнять функции куратора групп.Как отмечает Олег Ратушняк, казачье воспитание дает свои ощутимые плоды. Такое образование позволяет привить патриотизм и к малой родине, и к родине в широком смысле. Еще казакам с детства дают установку на здоровый образ жизни.Заведующий лабораторией казачества Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Андрей Венков в комментарии пресс-службе Всероссийского казачьего общества отмечает, что главное в казачьем образовании – это воспитание."Казачье воспитание – это в первую очередь мужское воспитание. Нет казачьей математики, нет казачьей химии, но есть целенаправленно подобранные особенности при преподавании гуманитарных дисциплин", – заявил Андрей Венков.Александр Кузнецов уверен, что не каждый готов быть преподавателем дисциплин с казачьим компонентом. Для педагога здесь очень важны уверенность в своих силах, способность наладить контакт с ребятами и, конечно, понимание специфики казачьего образования. Но есть и еще один важнейший аспект."Для того чтобы педагогическая деятельность была успешной, самое главное – нужно этим жить", – отметил Александр Кузнецов.

https://ria.ru/20211209/borba-1762772551.html

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краснодарский край, россия, российское казачество