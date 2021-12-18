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"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину

"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину - РИА Новости, 18.12.2021

"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину

Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской области. Затем с родителями переехал в Москву, где началась школьная жизнь и занятия в драмкружках. После школы был призван в армию и попал на фронт.

2021-12-18T11:43

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Участник двух войн, советско-финляндской и Великой Отечественной, не смог поступить во ВГИК и окончил студию клоунады, а затем остался работать в Московском государственном цирке на Цветном, который в итоге возглавил и в котором проработал больше 50 лет. Многогранный актер снялся в более чем 40 ролях, играя как комедийные, так и драматические роли. В 1996 году цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской области. Затем с родителями переехал в Москву, где началась школьная жизнь и занятия в драмкружках. После школы был призван в армию и попал на фронт. Участник двух войн, советско-финляндской и Великой Отечественной, не смог поступить во ВГИК и окончил студию клоунады, а затем остался работать в Московском государственном цирке на Цветном, который в итоге возглавил и в котором проработал больше 50 лет. Многогранный актер снялся в более чем 40 ролях, играя как комедийные, так и драматические роли. В 1996 году цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина. 2021-12-18T11:43 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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