https://ria.ru/20211218/nikulin-1764355523.html
"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину
"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину - РИА Новости, 18.12.2021
"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину
Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской области. Затем с родителями переехал в Москву, где началась школьная жизнь и занятия в драмкружках. После школы был призван в армию и попал на фронт.
2021-12-18T11:43
2021-12-18T11:43
2021-12-18T11:40
видео
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Участник двух войн, советско-финляндской и Великой Отечественной, не смог поступить во ВГИК и окончил студию клоунады, а затем остался работать в Московском государственном цирке на Цветном, который в итоге возглавил и в котором проработал больше 50 лет. Многогранный актер снялся в более чем 40 ролях, играя как комедийные, так и драматические роли. В 1996 году цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина.
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РИА Новости
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"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину
Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской области. Затем с родителями переехал в Москву, где началась школьная жизнь и занятия в драмкружках. После школы был призван в армию и попал на фронт. Участник двух войн, советско-финляндской и Великой Отечественной, не смог поступить во ВГИК и окончил студию клоунады, а затем остался работать в Московском государственном цирке на Цветном, который в итоге возглавил и в котором проработал больше 50 лет.
Многогранный актер снялся в более чем 40 ролях, играя как комедийные, так и драматические роли. В 1996 году цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина.
2021-12-18T11:43
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РИА Новости
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видео, видео
"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину
Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской области. Затем с родителями переехал в Москву, где началась школьная жизнь и занятия в драмкружках. После школы был призван в армию и попал на фронт.
2021-12-18T11:43
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PT2M01S
"Вызывать смех – гордость для меня ": 100 лет Юрию Никулину
Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове Смоленской области. Затем с родителями переехал в Москву, где началась школьная жизнь и занятия в драмкружках. После школы был призван в армию и попал на фронт.