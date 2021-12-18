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Биография Юрия Никулина
Биография Юрия Никулина - РИА Новости, 18.12.2021
Биография Юрия Никулина
Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области в семье артистов... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T01:53
2021-12-18T01:53
справки
москва
юрий никулин
московский цирк никулина
россия
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Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области в семье артистов местного драматического театра Владимира и Лидии Никулиных. В 1925 году он переехал с родителями в Москву, где отец стал жить литературным трудом: писал миниатюры и цирковые репризы, некоторое время работал корреспондентом в газетах "Известия" и "Гудок".Во время учебы в школе Юрий Никулин занимался в школьном драмкружке, затем в драмкружке при Доме художественного воспитания детей.Окончил студию разговорных жанров при Московском цирке (1949).После окончания школы в 1939 году был призван в армию в войска зенитной артиллерии. Участник двух войн: советско-финляндской (1939-1940) и Великой Отечественной (1941-1945). Демобилизован в мае 1946 в звании старшего сержанта. Был награжден медалями "За отвагу" (1945), "За оборону Ленинграда" (1942) и др.После безуспешных попыток поступить во Всесоюзный Государственный институт кинематографии (ВГИК) и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), Никулин поступил в студию клоунады при Московском государственном цирке на Цветном бульваре, которую окончил в 1949 году. В конце 1940-х годов он начал выступать в группе клоунов под руководством Карандаша (Михаила Румянцева) в Московском государственном цирке. В 1950 году Юрий Никулин стал выходить на арену вместе с Михаилом Шуйдиным – другим помощником клоуна Карандаша. Дуэт Никулин – Шуйдин просуществовал длительное время и пользовался большим успехом.Главное в творческой индивидуальности Никулина – чувство юмора при полном сохранении внешней невозмутимости. Виртуозно исполняемая маска позволяла Юрию Никулину работать в самом трудном жанре клоунады – лирико-романтических репризах.За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество неповторимых скетчей, пантомим и реприз, самыми известными из которых стали "Маленький Пьер", "Пипо и миллионер" в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и других. Одна из самых знаменитых жанровых сценок – легендарное "бревно".Многогранность таланта позволила Юрию Никулину реализоваться и в других жанрах. Он снялся более чем в 40 фильмах, играя как комедийные, так и драматические роли.Впервые в кино Юрий Никулин снялся в эпизодической роли в комедии "Девушка с гитарой" (1958). Этапным годом для карьеры Никулина-киноактера стал 1961 год – съемки в новелле "Пес Барбос и необычный кросс" режиссера Леонида Гайдая, где родилось легендарное комическое трио – Трус (Георгий Вицин), Балбес (Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов). В этом же году Юрий Никулин сыграл одну из лучших своих ролей в кинокартине "Когда деревья были большими". Это была первая драматическая роль актера. В последующих работах Никулин успешно чередовал комические образы с драматическими. "Маска" Балбеса была использована актером в знаменитых комедиях Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) и "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1967). Образы добрых и обаятельных чудаков созданы Никулиным в киноленте Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969) и фильме Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" (1971). Творческой удачей актера стали роли монаха Патрикея в фильме "Андрей Рублев" (1966), рядового Некрасова в картине "Они сражались за Родину" (1975) и Лопатина в кинокартине "Двадцать дней без войны" (1976). Одна из последних и запоминающихся ролей в кино – роль в драме "Чучело" (1984).В 1982 году Юрий Никулин возглавил Цирк на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре), в котором проработал в общей сложности более 50 лет.За время его руководства в цирке было поставлено много интересных программ: "Я работаю клоуном", "На крыльях времени", "Здравствуй, старый цирк", "Впервые в Москве", "Невский простор", "Бульвар нашего детства", "Сладкая..! Любовь", "Ярмарка чудес" и другие. Благодаря усилиям Никулина было построено современное здание цирка, его открытие состоялось в 1989 году. Много лет Юрий Никулин вел на телевидении передачу "Белый попугай", где собирались известные актеры и рассказывали смешные истории.С 1992 года – председатель правления Фонда Мира.В 1997 году Юрий Никулин создал Благотворительный Фонд "Цирк и Милосердие" в помощь ветеранам и молодым артистам цирка.Именно Никулину, как бывшему зенитчику, принадлежала идея отмечать День защитников неба Москвы в годовщину первого авианалета на Москву.В 1969 году вышла книга артиста "Искусство клоунады". В 1976 году вышло автобиографическое произведение "Почти серьезно…". Юрий Никулин скончался 21 августа 1997 года в Москве.Юрий Никулин был удостоен многих званий и высоких наград: Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1990), был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996), двумя орденами Ленина (1980, 1990), орденом Трудового Красного Знамени (1986), орденом "Знак Почета" (1967). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970) и др.В 1996 году Московскому цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина.В 2001 году имя артиста было присвоено московской школе-интернату циркового профиля № 15 (ныне Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина"). Юрию Никулину открыты в России три памятника. Самый известный из них расположен в Москве рядом с цирком на Цветном бульваре, он создан скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Михаил Посохиным в 2000 году. В октябре 2011 года памятник Никулину был установлен на площади в городе Демидове Смоленской области, а в ноябре был открыт памятник Юрию Никулину и Михаилу Шуйдину перед зданием реконструированного цирка в Курске.8 октября 2021 года в Москве, в доме на Большой Бронной прошло открытие мемориальной доски на фасаде дома, где со своей семьей артист жил с 1971 года.Супруга Юрия Никулина Татьяна Покровская (Никулина), с которой они поженились в 1949 году, в 1951-1981 годах в качестве артистки выступала в цирке вместе с мужем в его номерах. После кончины супруга она вернулась в цирк на должность консультанта по творческим вопросам.Сын Татьяны и Юрия Никулина Максим (1956 года рождения) окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио и телевидении. В 1993 году по приглашению отца он пришел работать в Цирк на Цветном бульваре в качестве директора-распорядителя, а в 1997 году, после кончины Юрия Никулина, был избран генеральным директором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, юрий никулин, московский цирк никулина, россия
01:53 18.12.2021
 

Биография Юрия Никулина

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкАртист Юрий Никулин
Артист Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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Артист цирка, киноактер, народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области в семье артистов местного драматического театра Владимира и Лидии Никулиных. В 1925 году он переехал с родителями в Москву, где отец стал жить литературным трудом: писал миниатюры и цирковые репризы, некоторое время работал корреспондентом в газетах "Известия" и "Гудок".
Во время учебы в школе Юрий Никулин занимался в школьном драмкружке, затем в драмкружке при Доме художественного воспитания детей.
Окончил студию разговорных жанров при Московском цирке (1949).
После окончания школы в 1939 году был призван в армию в войска зенитной артиллерии. Участник двух войн: советско-финляндской (1939-1940) и Великой Отечественной (1941-1945). Демобилизован в мае 1946 в звании старшего сержанта. Был награжден медалями "За отвагу" (1945), "За оборону Ленинграда" (1942) и др.
После безуспешных попыток поступить во Всесоюзный Государственный институт кинематографии (ВГИК) и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), Никулин поступил в студию клоунады при Московском государственном цирке на Цветном бульваре, которую окончил в 1949 году. В конце 1940-х годов он начал выступать в группе клоунов под руководством Карандаша (Михаила Румянцева) в Московском государственном цирке. В 1950 году Юрий Никулин стал выходить на арену вместе с Михаилом Шуйдиным – другим помощником клоуна Карандаша. Дуэт Никулин – Шуйдин просуществовал длительное время и пользовался большим успехом.
Главное в творческой индивидуальности Никулина – чувство юмора при полном сохранении внешней невозмутимости. Виртуозно исполняемая маска позволяла Юрию Никулину работать в самом трудном жанре клоунады – лирико-романтических репризах.
За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество неповторимых скетчей, пантомим и реприз, самыми известными из которых стали "Маленький Пьер", "Пипо и миллионер" в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и других. Одна из самых знаменитых жанровых сценок – легендарное "бревно".
Многогранность таланта позволила Юрию Никулину реализоваться и в других жанрах. Он снялся более чем в 40 фильмах, играя как комедийные, так и драматические роли.
Впервые в кино Юрий Никулин снялся в эпизодической роли в комедии "Девушка с гитарой" (1958). Этапным годом для карьеры Никулина-киноактера стал 1961 год – съемки в новелле "Пес Барбос и необычный кросс" режиссера Леонида Гайдая, где родилось легендарное комическое трио – Трус (Георгий Вицин), Балбес (Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов). В этом же году Юрий Никулин сыграл одну из лучших своих ролей в кинокартине "Когда деревья были большими". Это была первая драматическая роль актера. В последующих работах Никулин успешно чередовал комические образы с драматическими. "Маска" Балбеса была использована актером в знаменитых комедиях Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) и "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1967). Образы добрых и обаятельных чудаков созданы Никулиным в киноленте Гайдая "Бриллиантовая рука" (1969) и фильме Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" (1971). Творческой удачей актера стали роли монаха Патрикея в фильме "Андрей Рублев" (1966), рядового Некрасова в картине "Они сражались за Родину" (1975) и Лопатина в кинокартине "Двадцать дней без войны" (1976). Одна из последних и запоминающихся ролей в кино – роль в драме "Чучело" (1984).
В 1982 году Юрий Никулин возглавил Цирк на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре), в котором проработал в общей сложности более 50 лет.
За время его руководства в цирке было поставлено много интересных программ: "Я работаю клоуном", "На крыльях времени", "Здравствуй, старый цирк", "Впервые в Москве", "Невский простор", "Бульвар нашего детства", "Сладкая..! Любовь", "Ярмарка чудес" и другие. Благодаря усилиям Никулина было построено современное здание цирка, его открытие состоялось в 1989 году.
Много лет Юрий Никулин вел на телевидении передачу "Белый попугай", где собирались известные актеры и рассказывали смешные истории.
С 1992 года – председатель правления Фонда Мира.
В 1997 году Юрий Никулин создал Благотворительный Фонд "Цирк и Милосердие" в помощь ветеранам и молодым артистам цирка.
Именно Никулину, как бывшему зенитчику, принадлежала идея отмечать День защитников неба Москвы в годовщину первого авианалета на Москву.
В 1969 году вышла книга артиста "Искусство клоунады". В 1976 году вышло автобиографическое произведение "Почти серьезно…".
Юрий Никулин скончался 21 августа 1997 года в Москве.
Юрий Никулин был удостоен многих званий и высоких наград: Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1990), был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1996), двумя орденами Ленина (1980, 1990), орденом Трудового Красного Знамени (1986), орденом "Знак Почета" (1967). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970) и др.
В 1996 году Московскому цирку на Цветном бульваре было присвоено имя Юрия Никулина.
В 2001 году имя артиста было присвоено московской школе-интернату циркового профиля № 15 (ныне Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина").
Юрию Никулину открыты в России три памятника. Самый известный из них расположен в Москве рядом с цирком на Цветном бульваре, он создан скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Михаил Посохиным в 2000 году.
В октябре 2011 года памятник Никулину был установлен на площади в городе Демидове Смоленской области, а в ноябре был открыт памятник Юрию Никулину и Михаилу Шуйдину перед зданием реконструированного цирка в Курске.
8 октября 2021 года в Москве, в доме на Большой Бронной прошло открытие мемориальной доски на фасаде дома, где со своей семьей артист жил с 1971 года.
Супруга Юрия Никулина Татьяна Покровская (Никулина), с которой они поженились в 1949 году, в 1951-1981 годах в качестве артистки выступала в цирке вместе с мужем в его номерах. После кончины супруга она вернулась в цирк на должность консультанта по творческим вопросам.
Сын Татьяны и Юрия Никулина Максим (1956 года рождения) окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио и телевидении. В 1993 году по приглашению отца он пришел работать в Цирк на Цветном бульваре в качестве директора-распорядителя, а в 1997 году, после кончины Юрия Никулина, был избран генеральным директором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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