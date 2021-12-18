https://ria.ru/20211218/narusheniya-1764405063.html
Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года - РИА Новости, 18.12.2021
Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
Более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями такси зафиксировали в нынешнем году сотрудники столичной ГИБДД, сообщил начальник УГИБДД по... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T22:59
2021-12-18T22:59
2021-12-18T22:59
происшествия
такси
авто
угибдд
нарушения
александр быков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями такси зафиксировали в нынешнем году сотрудники столичной ГИБДД, сообщил начальник УГИБДД по Москве Александр Быков."В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тысяч нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулем общегородского транспорта", - сказал Быков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сотрудники Госавтоинспекции пресекают подобные факты и стараются не допускать "переработки водителей данной категории".
https://ria.ru/20211217/dorogi-1764266331.html
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происшествия, такси, авто, угибдд, нарушения, александр быков
Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
Московские таксисты нарушили правила дорожного движения более 400 тысяч раз с начала года