https://ria.ru/20211218/narusheniya-1764405063.html

Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года

Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года - РИА Новости, 18.12.2021

Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года

Более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями такси зафиксировали в нынешнем году сотрудники столичной ГИБДД, сообщил начальник УГИБДД по... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T22:59

2021-12-18T22:59

2021-12-18T22:59

происшествия

такси

авто

угибдд

нарушения

александр быков

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями такси зафиксировали в нынешнем году сотрудники столичной ГИБДД, сообщил начальник УГИБДД по Москве Александр Быков."В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тысяч нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулем общегородского транспорта", - сказал Быков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сотрудники Госавтоинспекции пресекают подобные факты и стараются не допускать "переработки водителей данной категории".

https://ria.ru/20211217/dorogi-1764266331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, такси, авто, угибдд, нарушения, александр быков