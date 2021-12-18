https://ria.ru/20211218/music-1764297120.html
Cream Soda, "Хлеб", Noize MC и Feduk: музыкальные новинки недели
Cream Soda, "Хлеб", Noize MC и Feduk: музыкальные новинки недели - РИА Новости, 18.12.2021
Cream Soda, "Хлеб", Noize MC и Feduk: музыкальные новинки недели
У музыкантов наконец-то закончилась осенняя хандра. Артисты поют о предстоящих праздниках и даже о селедке под шубой. О том какие новые треки вышли на этой... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T00:43
2021-12-18T00:43
2021-12-18T00:43
культура
новости культуры
музыка
дэвид боуи
дискотека авария
abba
анита цой
tiktok
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Галина Соколова. У музыкантов наконец-то закончилась осенняя хандра. Артисты поют о предстоящих праздниках и даже о селедке под шубой. О том какие новые треки вышли на этой неделе — в подборке РИА Новости. Feduk и Slava Marlow перепели хит Эда Ширана "Shivers"Федор Инсаров и Артем Готлиб презентовали ремикс на трек британского музыканта Эда Ширана "Shivers". Песня вошла в его четвертый студийный альбом "Equals". Ремикс был создан с согласия Ширана. Он также выбирал версии будущего трека и, как отмечают представители музыкантов, результатом он остался доволен. Кавер состоит из куплетов на английском языке (их исполняет Эд Ширан) и русском. В песне трио рассказывает о любви, а Feduk и Slava Marlow еще и учат слушателей произносить звук "У". И судя по тому, что об этом в TikTok уже рассказал Даня Милохин, в Сети скоро создадут новый веселый тренд. Noize MC завершил "Выход в город" Иван Алексеев представил на многих цифровых площадках вторую часть своего нового альбома "Выход в город". Теперь он состоит из 20 треков, в которых Noize MC отправляет слушателей по эпохам. Например, в "Двадцатые годы" или "Век-волкодав" он отсылает к жизни и творчеству поэтов Серебряного века, а в "Трансгуманизм 2.0" погружает в мрачную атмосферу киберпанк-антиутопии. В своем новом альбоме Noize MC размышляет о поп-культурных явлениях, о жизни "под колпаком" и поиске места в этом мире. Все песни получились разноплановыми по звучанию. В некоторых звучит рок и панк, а где узнаваемые мотивы ретро и мелодии, напоминающие работы Дэвида Боуи. Cream Soda и "Казускома" хотят изгнать коронавирус в "Год Тигра"Кто по-настоящему устал от пандемии коронавируса и ее последствий, так это участники групп Cream Soda и "Казускома", представившие на музыкальных сервисах устрашающий трек "Год Тигра".После такого добродушного и позитивного послания ожидаешь услышать что-то в духе "Happy New Year" ABBA. Но вместо этого после нажатия на "play" начинает звучать какой-то психоделический хорал. "Год Тигра" Cream Soda и "Казускома" прекрасно бы вписался в рождественскую версию "Зловещих мертвецов", но никак не в новогодний праздник. Но, возможно, музыкантам с помощью этой страшной песни, в которой они кричат и визжат, действительно удастся изгнать COVID-19. "Хлеб" и их по-настоящему новогодняя "Новогодняя" Участники этой российской группы явно составят конкуренцию "Дискотеке авария" и "Руки Вверх!" со своим танцевальным треком "Новогодняя". Песня про главный зимний праздник буквально впитала в себя все то лучшее, что подарила меломанам российская поп-музыка 1990-х годов: запоминающийся мотив и танцевальные ритмы. "Новогодняя" способна создать праздничное настроение и заставить двигаться даже тех, кто и не собирался скупать мандарины и горошек для оливье. Анита Цой спела про "Селедочку": когда все другие новогодние названия разобралиГоворят, если прослушать эту песню Аниты Цой несколько раз, можно почувствовать запах рыбы. Артистка представила хоть и зажигательную, но очень уж странную песню под названием "Селедочка". Цой поет о какой-то веселой вечеринке, на которой развлекается и целуется с любимым. За всем этим "наблюдает" селедка под шубой. Не самый "аппетитный" рассказ о новогоднем застолье заглушают громкие биты, поэтому, возможно, трек и окажется в чьем-то плейлисте. Но как "развидеть" обложку, на которой изображена дохлая селедка, одетая в лиловую шубу, — остается загадкой. Возможно, Аните Цой стоило записать дуэт с Ольгой Бузовой на "Мандаринку"?
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, дэвид боуи, дискотека авария, abba, анита цой, tiktok, федор инсаров (feduk), noize mc (иван алексеев), эд ширан
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Галина Соколова. У музыкантов наконец-то закончилась осенняя хандра. Артисты поют о предстоящих праздниках и даже о селедке под шубой. О том какие новые треки вышли на этой неделе — в подборке РИА Новости.
Feduk и Slava Marlow перепели хит Эда Ширана "Shivers"
Федор Инсаров и Артем Готлиб презентовали ремикс на трек британского музыканта Эда Ширана "Shivers". Песня вошла в его четвертый студийный альбом "Equals".
"Мое отношение к Эду Ширану в чем-то похоже на отношение к Slava Marlow. Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Slava Marlow", — рассказал Feduk о новой работе.
Ремикс был создан с согласия Ширана. Он также выбирал версии будущего трека и, как отмечают представители музыкантов, результатом он остался доволен.
Кавер состоит из куплетов на английском языке (их исполняет Эд Ширан) и русском. В песне трио рассказывает о любви, а Feduk и Slava Marlow еще и учат слушателей произносить звук "У". И судя по тому, что об этом в TikTok уже рассказал
Даня Милохин, в Сети скоро создадут новый веселый тренд.
Noize MC завершил "Выход в город"
Иван Алексеев представил на многих цифровых площадках вторую часть своего нового альбома "Выход в город". Теперь он состоит из 20 треков, в которых Noize MC отправляет слушателей по эпохам.
Например, в "Двадцатые годы" или "Век-волкодав" он отсылает к жизни и творчеству поэтов Серебряного века, а в "Трансгуманизм 2.0" погружает в мрачную атмосферу киберпанк-антиутопии. В своем новом альбоме Noize MC размышляет о поп-культурных явлениях, о жизни "под колпаком" и поиске места в этом мире.
Все песни получились разноплановыми по звучанию. В некоторых звучит рок и панк, а где узнаваемые мотивы ретро и мелодии, напоминающие работы Дэвида Боуи.
Cream Soda и "Казускома" хотят изгнать коронавирус в "Год Тигра"
Кто по-настоящему устал от пандемии коронавируса и ее последствий, так это участники групп Cream Soda и "Казускома", представившие на музыкальных сервисах устрашающий трек "Год Тигра".
"В надежде на то, что человечество победит коронавирус, мы бросаем свою веру и любовь в наступающий "Год Тигра", — написали музыканты Cream Soda.
После такого добродушного и позитивного послания ожидаешь услышать что-то в духе "Happy New Year" ABBA. Но вместо этого после нажатия на "play" начинает звучать какой-то психоделический хорал. "Год Тигра" Cream Soda и "Казускома" прекрасно бы вписался в рождественскую версию "Зловещих мертвецов", но никак не в новогодний праздник.
Но, возможно, музыкантам с помощью этой страшной песни, в которой они кричат и визжат, действительно удастся изгнать COVID-19.
"Хлеб" и их по-настоящему новогодняя "Новогодняя"
Участники этой российской группы явно составят конкуренцию "Дискотеке авария" и "Руки Вверх!" со своим танцевальным треком "Новогодняя".
Песня про главный зимний праздник буквально впитала в себя все то лучшее, что подарила меломанам российская поп-музыка 1990-х годов: запоминающийся мотив и танцевальные ритмы. "Новогодняя" способна создать праздничное настроение и заставить двигаться даже тех, кто и не собирался скупать мандарины и горошек для оливье.
Анита Цой спела про "Селедочку": когда все другие новогодние названия разобрали
Говорят, если прослушать эту песню Аниты Цой несколько раз, можно почувствовать запах рыбы. Артистка представила хоть и зажигательную, но очень уж странную песню под названием "Селедочка".
Цой поет о какой-то веселой вечеринке, на которой развлекается и целуется с любимым. За всем этим "наблюдает" селедка под шубой. Не самый "аппетитный" рассказ о новогоднем застолье заглушают громкие биты, поэтому, возможно, трек и окажется в чьем-то плейлисте.
Но как "развидеть" обложку, на которой изображена дохлая селедка, одетая в лиловую шубу, — остается загадкой. Возможно, Аните Цой стоило записать дуэт с Ольгой Бузовой на "Мандаринку"?