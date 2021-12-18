https://ria.ru/20211218/moshenniki-1764356445.html

На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами

На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами - РИА Новости, 18.12.2021

На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами

Группу подозреваемых в краже порядка 20 миллионов рублей из бюджета задержали на Сахалине, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:44

2021-12-18T11:44

2021-12-18T11:44

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сахалин

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Группу подозреваемых в краже порядка 20 миллионов рублей из бюджета задержали на Сахалине, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств под предлогом обеспечения жильем граждан, имеющих ограничения по здоровью", – говорится в сообщении.По информации официального представителя МВД России, злоумышленники с 2019 по 2021 год добывали данные о сахалинцах с ограниченными возможностями здоровья, которые претендовали на социальную поддержку в виде выплат на приобретение жилья. Члены группы выходили на этих граждан. Претенденты на уплаты подписывали доверенности на представление интересов в госучреждениях с правом подписи. Также по доверенности злоумышленники могли получать деньги своих жертв и покупать им квартиры в Южно-Сахалинске. Фигуранты в документах использовали собственные апартаменты.Когда граждан, которые претендовали на выплаты, ставили на учет как нуждающихся в жилье и малоимущих, фигуранты передавали документы в региональное Минсоцзащиты и получали гарантийные письма о предоставлении единовременной выплаты. "В дальнейшем, действуя через третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях группировки, соучастники заключали фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, регистрировали их в уполномоченном органе и предоставляли в областное учреждение. Это являлось основанием для перечисления денежных средств продавцу квартиры по ранее выданному гарантийному письму", - рассказала Волк.Таким образом подозреваемые похитили порядка 20 миллионов рублей из госбюджета. Также правоохранители выяснили, что члены группировки пять раз пытались украсть более 26 миллионов рублей в областном учреждении.В отношении злоумышленников возбудили десять уголовных дел, из которых пять – по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), и пять по части третьей статьи 30 части четвертой статьи 159 УК РФ. Один из сообщников заключён под стражу, два других находятся под домашним арестом.

https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762948960.html

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737286138.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сахалин, ирина волк