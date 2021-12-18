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На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами
На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами - РИА Новости, 18.12.2021
На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами
Группу подозреваемых в краже порядка 20 миллионов рублей из бюджета задержали на Сахалине, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:44
2021-12-18T11:44
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сахалин
ирина волк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Группу подозреваемых в краже порядка 20 миллионов рублей из бюджета задержали на Сахалине, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств под предлогом обеспечения жильем граждан, имеющих ограничения по здоровью", – говорится в сообщении.По информации официального представителя МВД России, злоумышленники с 2019 по 2021 год добывали данные о сахалинцах с ограниченными возможностями здоровья, которые претендовали на социальную поддержку в виде выплат на приобретение жилья. Члены группы выходили на этих граждан. Претенденты на уплаты подписывали доверенности на представление интересов в госучреждениях с правом подписи. Также по доверенности злоумышленники могли получать деньги своих жертв и покупать им квартиры в Южно-Сахалинске. Фигуранты в документах использовали собственные апартаменты.Когда граждан, которые претендовали на выплаты, ставили на учет как нуждающихся в жилье и малоимущих, фигуранты передавали документы в региональное Минсоцзащиты и получали гарантийные письма о предоставлении единовременной выплаты. "В дальнейшем, действуя через третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях группировки, соучастники заключали фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, регистрировали их в уполномоченном органе и предоставляли в областное учреждение. Это являлось основанием для перечисления денежных средств продавцу квартиры по ранее выданному гарантийному письму", - рассказала Волк.Таким образом подозреваемые похитили порядка 20 миллионов рублей из госбюджета. Также правоохранители выяснили, что члены группировки пять раз пытались украсть более 26 миллионов рублей в областном учреждении.В отношении злоумышленников возбудили десять уголовных дел, из которых пять – по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), и пять по части третьей статьи 30 части четвертой статьи 159 УК РФ. Один из сообщников заключён под стражу, два других находятся под домашним арестом.
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762948960.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сахалин, ирина волк
11:44 18.12.2021
 
На Сахалине задержали подозреваемых в крупном мошенничестве с соцвыплатами

На Сахалине задержали подозреваемых в хищении почти 20 миллионов рублей из госбюджета

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Группу подозреваемых в краже порядка 20 миллионов рублей из бюджета задержали на Сахалине, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств под предлогом обеспечения жильем граждан, имеющих ограничения по здоровью", – говорится в сообщении.
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По информации официального представителя МВД России, злоумышленники с 2019 по 2021 год добывали данные о сахалинцах с ограниченными возможностями здоровья, которые претендовали на социальную поддержку в виде выплат на приобретение жилья. Члены группы выходили на этих граждан. Претенденты на уплаты подписывали доверенности на представление интересов в госучреждениях с правом подписи. Также по доверенности злоумышленники могли получать деньги своих жертв и покупать им квартиры в Южно-Сахалинске. Фигуранты в документах использовали собственные апартаменты.
Когда граждан, которые претендовали на выплаты, ставили на учет как нуждающихся в жилье и малоимущих, фигуранты передавали документы в региональное Минсоцзащиты и получали гарантийные письма о предоставлении единовременной выплаты. "В дальнейшем, действуя через третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях группировки, соучастники заключали фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, регистрировали их в уполномоченном органе и предоставляли в областное учреждение. Это являлось основанием для перечисления денежных средств продавцу квартиры по ранее выданному гарантийному письму", - рассказала Волк.
Таким образом подозреваемые похитили порядка 20 миллионов рублей из госбюджета. Также правоохранители выяснили, что члены группировки пять раз пытались украсть более 26 миллионов рублей в областном учреждении.
В отношении злоумышленников возбудили десять уголовных дел, из которых пять – по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), и пять по части третьей статьи 30 части четвертой статьи 159 УК РФ. Один из сообщников заключён под стражу, два других находятся под домашним арестом.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СахалинИрина Волк
 
 
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