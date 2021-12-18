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Иракских беженцев перевезут с литовско-белорусской границы в Вильнюс
Иракских беженцев перевезут с литовско-белорусской границы в Вильнюс - РИА Новости, 18.12.2021
Иракских беженцев перевезут с литовско-белорусской границы в Вильнюс
Министерство миграции и перемещенных лиц Ирака сообщило, что его представители договорились с властями Литвы о переводе лагерей беженцев с литовско-белорусской... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T17:42
2021-12-18T22:29
в мире
литва
оон
вильнюс
белоруссия
ирак
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕЙРУТ, 18 дек — РИА Новости. Министерство миграции и перемещенных лиц Ирака сообщило, что его представители договорились с властями Литвы о переводе лагерей беженцев с литовско-белорусской границы в общежития в столице.Представители министерства встретились с заместителем министра иностранных дел Литвы и другими чиновниками, а также с сотрудниками международных организаций и ООН. Кроме того, они посетили лагеря на границе и пообщались с иракскими гражданами.Отмечается, что в общежитиях мигрантам обеспечат все первостепенные бытовые условия."Также достигнута договоренность об увеличении финансирования желающих вернуться на родину в Ирак с 300 до одной тысячи евро для каждого гражданина", — привели в министерстве слова главы делегации Дурейда Джамиля Айшу.Как сообщил накануне замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, депортация нелегалов осложняется тем, что Ирак принимает назад только тех граждан, которые решили вернуться добровольно. Чтобы стимулировать их, власти прибалтийской республики повысили соответствующие выплаты из средств, выделенных Еврокомиссией, до тысячи евро.По словам замглавы МВД, в этом году 2,5 тысячи граждан Ирака подали прошение об убежище, Вильнюс удовлетворил только четыре. На этом фоне примерно 300 человек добровольно улетели на родину.Кроме того, как уточнил Абрамавичюс, "остается вероятность", что часть нелегалов, не получивших убежища, не захотят вернуться в Ирак, но это не означает, что они смогут легализоваться в Литве. По словам замминистра, планируется, что через шесть месяцев им начнут выдавать регистрационные свидетельства, которые не позволят официально работать и выезжать в другие страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последние месяцы сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики больше нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток нелегалов в страны ЕС.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, оон, вильнюс, белоруссия, ирак, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:42 18.12.2021 (обновлено: 22:29 18.12.2021)
 
Иракских беженцев перевезут с литовско-белорусской границы в Вильнюс

Ирак договорился с Литвой о перевозке иракских граждан с белорусской границы в Вильнюс

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БЕЙРУТ, 18 дек — РИА Новости. Министерство миграции и перемещенных лиц Ирака сообщило, что его представители договорились с властями Литвы о переводе лагерей беженцев с литовско-белорусской границы в общежития в столице.
Представители министерства встретились с заместителем министра иностранных дел Литвы и другими чиновниками, а также с сотрудниками международных организаций и ООН. Кроме того, они посетили лагеря на границе и пообщались с иракскими гражданами.
Отмечается, что в общежитиях мигрантам обеспечат все первостепенные бытовые условия.
"Также достигнута договоренность об увеличении финансирования желающих вернуться на родину в Ирак с 300 до одной тысячи евро для каждого гражданина", — привели в министерстве слова главы делегации Дурейда Джамиля Айшу.
Как сообщил накануне замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, депортация нелегалов осложняется тем, что Ирак принимает назад только тех граждан, которые решили вернуться добровольно. Чтобы стимулировать их, власти прибалтийской республики повысили соответствующие выплаты из средств, выделенных Еврокомиссией, до тысячи евро.
По словам замглавы МВД, в этом году 2,5 тысячи граждан Ирака подали прошение об убежище, Вильнюс удовлетворил только четыре. На этом фоне примерно 300 человек добровольно улетели на родину.
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Кроме того, как уточнил Абрамавичюс, "остается вероятность", что часть нелегалов, не получивших убежища, не захотят вернуться в Ирак, но это не означает, что они смогут легализоваться в Литве. По словам замминистра, планируется, что через шесть месяцев им начнут выдавать регистрационные свидетельства, которые не позволят официально работать и выезжать в другие страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последние месяцы сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики больше нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток нелегалов в страны ЕС.
 
В миреЛитваООНВильнюсБелоруссияИракПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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