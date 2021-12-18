https://ria.ru/20211218/mid-1764361148.html
В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя
В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя - РИА Новости, 18.12.2021
В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя
Москва рассчитывает, что восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД закончится в сжатые сроки и стороны придут к договоренности, говорится в... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:51
2021-12-18T12:51
2021-12-18T13:00
москва
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
иран
тегеран (город)
франция
мид ирана
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД закончится в сжатые сроки и стороны придут к договоренности, говорится в сообщении МИД РФ по итогам седьмого раунда."Семнадцатого декабря заседанием Совместной комиссии стран-участниц СВПД завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап. Делегации проведут дополнительные консультации по столицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что переговорный процесс может возобновиться в Вене в ближайшее время. "Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договоренности в сжатые сроки", - подчеркнули в МИД РФ.При этом в дипведомстве добавили, что остается немало сложных политических вопросов, однако все участники переговоров подтверждают решимость добиваться скорейшего выполнения общей задачи по возвращению СВПД в изначально согласованные рамки, без "довесков" и изъятий.Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211217/iran-1764172012.html
москва
иран
тегеран (город)
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран, тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп, россия
12:51 18.12.2021 (обновлено: 13:00 18.12.2021)
В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя
МИД: Москва рассчитывает, что раунд переговоров по СВПД закончится в сжатые сроки