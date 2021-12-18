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В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя

В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя - РИА Новости, 18.12.2021

В МИД рассчитывают, что раунд переговоров по СВПД закончится вовремя

Москва рассчитывает, что восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД закончится в сжатые сроки и стороны придут к договоренности, говорится в... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:51

2021-12-18T12:51

2021-12-18T13:00

москва

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

иран

тегеран (город)

франция

мид ирана

дональд трамп

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД закончится в сжатые сроки и стороны придут к договоренности, говорится в сообщении МИД РФ по итогам седьмого раунда."Семнадцатого декабря заседанием Совместной комиссии стран-участниц СВПД завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап. Делегации проведут дополнительные консультации по столицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что переговорный процесс может возобновиться в Вене в ближайшее время. "Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договоренности в сжатые сроки", - подчеркнули в МИД РФ.При этом в дипведомстве добавили, что остается немало сложных политических вопросов, однако все участники переговоров подтверждают решимость добиваться скорейшего выполнения общей задачи по возвращению СВПД в изначально согласованные рамки, без "довесков" и изъятий.Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211217/iran-1764172012.html

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москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран, тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп, россия