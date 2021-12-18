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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211218/kovid-1764358545.html
Бречалов вручил госнаграды врачам Удмуртии, борющимся с коронавирусом
Бречалов вручил госнаграды врачам Удмуртии, борющимся с коронавирусом - РИА Новости, 18.12.2021
Бречалов вручил госнаграды врачам Удмуртии, борющимся с коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды работникам здравоохранения региона за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:12
2021-12-18T12:12
удмуртская республика
общество
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
александр бречалов
россия
коронавирус covid-19
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды работникам здравоохранения региона за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В сообщении поясняется, что в Ижевске состоялся праздничный концерт "Благодарим" для медицинских работников, в том числе занятых оказанием помощи пациентам с COVID-19, и волонтеров-медиков. В торжественном мероприятии глава региона Александр Бречалов вручил государственные награды врачам."Вот уже два года вся наша отрасль здравоохранения работает в режиме подвига из-за новой коронавирусной инфекции. И большинству из тех, кто сегодня находится в этом зале, не раз приходилось с ней сталкиваться. И не только в ковидных госпиталях, но и в первичном звене – поликлиниках, ФАПах, амбулаториях. На систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, и я безмерно благодарен всем вам и каждому отдельно за терпение, мудрость, понимание, выдержку и сочувствие к вашим пациентам", - сказал Бречалов.По данным пресс-службы, среди награжденных - заместитель главврача Можгинской районной больницы Валентина Чиргина. В соответствии с указом президента РФ за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, она награждена орденом Пирогова."Почетные звания "Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики" присвоены медсестре инфекционного кабинета городской поликлиники №7 Лиане Аскаровой и заведующему рентгеновским кабинетом – врачу-рентгенологу Сарапульского межрайонного противотуберкулезного диспансера Борису Зернову", - говорится в сообщении.Бречалов на своей странице в "ВКонтакте" написал, что удмуртские врачи за 11 месяцев этого года провели почти 12 миллионов приемов пациентов, что на 1,2 миллиона больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764297389.html
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общество, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов, россия, коронавирус covid-19
12:12 18.12.2021
 
Бречалов вручил госнаграды врачам Удмуртии, борющимся с коронавирусом

Глава Удмуртии Бречалов вручил госнаграды врачам Удмуртии, борющимся с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды работникам здравоохранения региона за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В сообщении поясняется, что в Ижевске состоялся праздничный концерт "Благодарим" для медицинских работников, в том числе занятых оказанием помощи пациентам с COVID-19, и волонтеров-медиков. В торжественном мероприятии глава региона Александр Бречалов вручил государственные награды врачам.
"Вот уже два года вся наша отрасль здравоохранения работает в режиме подвига из-за новой коронавирусной инфекции. И большинству из тех, кто сегодня находится в этом зале, не раз приходилось с ней сталкиваться. И не только в ковидных госпиталях, но и в первичном звене – поликлиниках, ФАПах, амбулаториях. На систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, и я безмерно благодарен всем вам и каждому отдельно за терпение, мудрость, понимание, выдержку и сочувствие к вашим пациентам", - сказал Бречалов.
По данным пресс-службы, среди награжденных - заместитель главврача Можгинской районной больницы Валентина Чиргина. В соответствии с указом президента РФ за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, она награждена орденом Пирогова.
"Почетные звания "Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики" присвоены медсестре инфекционного кабинета городской поликлиники №7 Лиане Аскаровой и заведующему рентгеновским кабинетом – врачу-рентгенологу Сарапульского межрайонного противотуберкулезного диспансера Борису Зернову", - говорится в сообщении.
Бречалов на своей странице в "ВКонтакте" написал, что удмуртские врачи за 11 месяцев этого года провели почти 12 миллионов приемов пациентов, что на 1,2 миллиона больше, чем в прошлом году.
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