https://ria.ru/20211218/koronavirus-1764355090.html
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.12.2021
В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:33
2021-12-18T11:33
2021-12-18T11:33
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общество
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии и Туве, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,05%, 2. Чукотский автономный округ - 0,1%, 3. Москва - 0,11%", - говорится в сообщении.
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В Калмыкии и Туве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии и Туве — 0,05%