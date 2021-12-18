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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/koronavirus-1764354668.html
В России выявили 27 434 новых случая COVID-19 за сутки
В России выявили 27 434 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.12.2021
В России выявили 27 434 новых случая COVID-19 за сутки
Число пациентов с COVID-19 в России за сутки выросло на 27 434, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:32
2021-12-18T13:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Число пациентов с COVID-19 в России за сутки выросло на 27 434, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 434 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2054 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в заявлении.Это минимальный показатель с 8 октября, когда число новых инфицированных составило 27 246 человек.Больше всего заболевших в Москве — 2 283, Санкт-Петербурге — 1997, Подмосковье — 1683; меньше всего в Туве, а также в Ненецком и Чукотском автономном округах — 16, девять и три соответственно.Жертвами вируса стали 1076 пациентов. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве — 79, в Петербурге — 71, в Московской области — 54. Выписались 38 041 человек.Накануне сообщалась о 27 743 заболевших, темп прироста составляет 0,27%. За все время пандемии в стране выявили 10 186 823 случая заболевания, из них скончались 296 180 человек, выздоровели — 8 952 266.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 272 миллиона инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
11:32 18.12.2021 (обновлено: 13:13 18.12.2021)
 
В России выявили 27 434 новых случая COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 27 434 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Число пациентов с COVID-19 в России за сутки выросло на 27 434, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 434 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2054 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в заявлении.
Это минимальный показатель с 8 октября, когда число новых инфицированных составило 27 246 человек.
Больше всего заболевших в Москве — 2 283, Санкт-Петербурге — 1997, Подмосковье — 1683; меньше всего в Туве, а также в Ненецком и Чукотском автономном округах — 16, девять и три соответственно.
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Жертвами вируса стали 1076 пациентов. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве — 79, в Петербурге — 71, в Московской области — 54. Выписались 38 041 человек.
Накануне сообщалась о 27 743 заболевших, темп прироста составляет 0,27%. За все время пандемии в стране выявили 10 186 823 случая заболевания, из них скончались 296 180 человек, выздоровели — 8 952 266.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 272 миллиона инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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