https://ria.ru/20211218/kompensatsiya-1764405914.html

Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала

Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала - РИА Новости, 18.12.2021

Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала

Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал, такой компенсацией является оборонительное оружие, заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T23:22

2021-12-18T23:22

2021-12-18T23:22

в мире

ядерное оружие

украина

сша

алексей данилов

россия

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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал, такой компенсацией является оборонительное оружие, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов."Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию, я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной за это наше стране сделано не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", которое транслировалось в субботу.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://ria.ru/20211218/voennoepolozhenie-1764405524.html

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в мире, ядерное оружие, украина, сша, алексей данилов, россия