https://ria.ru/20211218/khabarovsk-1764358262.html

В Хабаровске родители смогут заходить в школы и детсады только по QR-коду

В Хабаровске родители смогут заходить в школы и детсады только по QR-коду - РИА Новости, 18.12.2021

В Хабаровске родители смогут заходить в школы и детсады только по QR-коду

Заходить в школы и детсады в Хабаровске с 20 декабря родители смогут только по QR-коду вакцинированного от коронавируса или с отрицательным ПЦР-тестом,... РИА Новости, 18.12.2021

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2021-12-18T12:12

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ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Заходить в школы и детсады в Хабаровске с 20 декабря родители смогут только по QR-коду вакцинированного от коронавируса или с отрицательным ПЦР-тестом, сообщается в приказе начальника городского управления образования Татьяны Матвеенковой."Руководителям муниципальных образовательных организаций с 20 декабря обеспечить допуск в учреждения: сотрудников при наличии документа удостоверяющего личность, а также QR-кода вакцинированного или справки; посетителей - при наличии документа удостоверяющего личность, а также QR-кода вакцинированного или справки, либо заключения и ПЦР-теста (срок действия отрицательного - 48 часов)",- говорится в документе.Начальник управления образования рекомендовала проинформировать родителей о нововведении через родительские чаты, официальные сайты и соцсети. Согласно последним, родители негативно восприняли эту новость. Так, в одном из родительских чатов родственникам без прививки советуют передавать детей воспитателям не заходя в учреждение.В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 15 декабря был введен ряд дополнительных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, несмотря на высокий уровень вакцинации в этих двух крупных городах региона.По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к COVID-19 в Хабаровском крае к 10 декабря сформирован на 60,3%.По последним данным хабаровского краевого минздрава, за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 119 тысяч жителей (480 за последние сутки, из них 188 человек в Хабаровске), умерли 1 166. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 492 тысячи человек, ревакцинацию - более 62 тысяч.

https://ria.ru/20211217/utrenniki-1764279456.html

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общество, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, здоровье - общество, коронавирус в россии