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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование - РИА Новости, 18.12.2021
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T13:52
2021-12-18T14:08
белоруссия
россия
польша
нато
космос - риа наука
министерство обороны белоруссии
воздушно-космические силы россии
telegram (приложение)
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МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства."Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства... осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Там также опубликовано видео совместного полёта.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
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белоруссия, россия, польша, нато, космос - риа наука, министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, telegram (приложение), ту-22м3, су-30см
13:52 18.12.2021 (обновлено: 14:08 18.12.2021)
 
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование воздушных границ

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь
Совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
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МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства.
"Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства... осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Там также опубликовано видео совместного полёта.
Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".
Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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