Соратница Порошенко рассказала, как Зеленский "нападает" на конкурентов
Facebook заблокировал страницу соратницы Порошенко Геращенко
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве. 9 августа 2019
КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Соцсеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" в украинской Верховной раде Ирины Геращенко, та винит во всем власти страны, сообщается на сайте политсилы.
"Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Как отмечает Геращенко, это спланированная атака ботов, организованная офисом президента из-за критических сообщений о власти. Это первый прецедент блокировки страницы руководителя фракции украинского парламента", - говорится в сообщении.
Геращенко связывает ситуацию с критикой государственных телеканалов "Рада" и "Дом".
"Случилось это после моей сокрушительной критики слуг и коррупционных ограждений вокруг телеканалов РАДА и ДОМ. Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский намерен вручить очередную повестку. Что ж, пишем жалобу в офис Facebook...", – цитирует Геращенко пресс-служба.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) пыталось вручить повестку Порошенко по делу о закупке угля из Донбасса, экс-глава государства проигнорировал правоохранителей. Пресс-служба политсилы сообщила, что Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу.
Вчера, 23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии