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Соратница Порошенко рассказала, как Зеленский "нападает" на конкурентов
Соратница Порошенко рассказала, как Зеленский "нападает" на конкурентов - РИА Новости, 18.12.2021
Соратница Порошенко рассказала, как Зеленский "нападает" на конкурентов
Соцсеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" в украинской Верховной раде Ирины Геращенко, та винит во всем власти... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:02
2021-12-18T18:02
в мире
украина
верховная рада украины
петр порошенко
ирина геращенко
европейская солидарность
facebook
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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Соцсеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" в украинской Верховной раде Ирины Геращенко, та винит во всем власти страны, сообщается на сайте политсилы."Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Как отмечает Геращенко, это спланированная атака ботов, организованная офисом президента из-за критических сообщений о власти. Это первый прецедент блокировки страницы руководителя фракции украинского парламента", - говорится в сообщении.Геращенко связывает ситуацию с критикой государственных телеканалов "Рада" и "Дом"."Случилось это после моей сокрушительной критики слуг и коррупционных ограждений вокруг телеканалов РАДА и ДОМ. Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский намерен вручить очередную повестку. Что ж, пишем жалобу в офис Facebook...", – цитирует Геращенко пресс-служба.Государственное бюро расследований Украины (ГБР) пыталось вручить повестку Порошенко по делу о закупке угля из Донбасса, экс-глава государства проигнорировал правоохранителей. Пресс-служба политсилы сообщила, что Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу.
https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764381706.html
https://ria.ru/20211217/germaniya-1764334168.html
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в мире, украина, верховная рада украины, петр порошенко, ирина геращенко, европейская солидарность, facebook
18:02 18.12.2021
 
Соратница Порошенко рассказала, как Зеленский "нападает" на конкурентов

Facebook заблокировал страницу соратницы Порошенко Геращенко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве. 9 августа 2019
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве. 9 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Соцсеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" в украинской Верховной раде Ирины Геращенко, та винит во всем власти страны, сообщается на сайте политсилы.
"Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Как отмечает Геращенко, это спланированная атака ботов, организованная офисом президента из-за критических сообщений о власти. Это первый прецедент блокировки страницы руководителя фракции украинского парламента", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
16:39
В Раде Зеленскому предрекли судьбу Порошенко, улетевшего с Украины
Геращенко связывает ситуацию с критикой государственных телеканалов "Рада" и "Дом".
"Случилось это после моей сокрушительной критики слуг и коррупционных ограждений вокруг телеканалов РАДА и ДОМ. Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, положительных блогеров и заангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский намерен вручить очередную повестку. Что ж, пишем жалобу в офис Facebook...", – цитирует Геращенко пресс-служба.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) пыталось вручить повестку Порошенко по делу о закупке угля из Донбасса, экс-глава государства проигнорировал правоохранителей. Пресс-служба политсилы сообщила, что Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит сначала Турцию, а затем Польшу.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 23:27
Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоИрина ГеращенкоЕвропейская солидарностьFacebook
 
 
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