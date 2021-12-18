https://ria.ru/20211218/gazoprovod-1764370755.html

Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток — 2" геополитической ошибкой

Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток — 2" геополитической ошибкой - РИА Новости, 18.12.2021

Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток — 2" геополитической ошибкой

Решение о строительстве газопровода "Северный поток — 2" было геополитической ошибкой, такое мнение выразил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:38

2021-12-18T14:38

2021-12-18T17:51

экономика

союз 90/зеленые

германия

северный поток — 2

роберт хабек

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БЕРЛИН, 18 дек — РИА Новости. Решение о строительстве газопровода "Северный поток — 2" было геополитической ошибкой, такое мнение выразил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия "Союз 90/Зеленые").Он добавил, что немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — "примет решение на основании закона", однако "другой вопрос заключается в том, что случится, если Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдет эскалация".Хабек не уточнил, на основании каких данных он делает выводы о ситуации вокруг Украины. Москва в ответ на подобные обвинения Запада неоднократно заявляла, что не выступает стороной во внутриукраинском конфликте, никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Строительство "Северного потока — 2" уже завершилось, но трубопровод не может начать работу без сертификации оператора. Сейчас эта процедура приостановлена, так как регулятор потребовал, чтобы Nord Sream 2 AG создал в Германии дочернее предприятие и подал новую заявку от его лица. Этого требует европейское законодательство.После того как эту заявку подадут и примут, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут немецкие СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20211218/potok-1764352516.html

германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-18T14:38 true PT1M46S

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экономика, союз 90/зеленые , германия, северный поток — 2, роберт хабек