https://ria.ru/20211218/gazoprovod-1764347105.html

"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов

"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов - РИА Новости, 18.12.2021

"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов

"Газпром" снова воспользовался аукционом на бронирование мощностей польского участка газопровода "Ямал - Европа" непосредственно в течение дня транзита, но... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:40

2021-12-18T09:40

2021-12-18T09:40

экономика

газпром

северный поток

ямал-европа (газопровод)

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" снова воспользовался аукционом на бронирование мощностей польского участка газопровода "Ямал - Европа" непосредственно в течение дня транзита, но выкупил на субботу на 80% меньше мощность, чем днем ранее, свидетельствует итоги аукциона на площадке GSA Platform.Для бронирования в точке входа в польский участок газопровода была доступна мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров, однако "Газпром" заказал всего всего 5,2 миллиона кубометров. На пятницу компания выкупала 27 миллионов кубометров, а все предыдущие дни в декабре - 31,4 миллиона.Накануне прошел аукцион "на сутки вперед", где "Газпром" мог выкупить мощность магистрали на субботу заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания, как и в четверг, не воспользовалась предложением, предпочтя аукцион "в течение дня".Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

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экономика, газпром, северный поток, ямал-европа (газопровод), россия