"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
"Газпром" забронировал мощность "Ямал — Европы" на субботу на 80% меньше, чем днем ранее
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" снова воспользовался аукционом на бронирование мощностей польского участка газопровода "Ямал - Европа" непосредственно в течение дня транзита, но выкупил на субботу на 80% меньше мощность, чем днем ранее, свидетельствует итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Для бронирования в точке входа в польский участок газопровода была доступна мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров, однако "Газпром" заказал всего всего 5,2 миллиона кубометров. На пятницу компания выкупала 27 миллионов кубометров, а все предыдущие дни в декабре - 31,4 миллиона.
Накануне прошел аукцион "на сутки вперед", где "Газпром" мог выкупить мощность магистрали на субботу заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания, как и в четверг, не воспользовалась предложением, предпочтя аукцион "в течение дня".
Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
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