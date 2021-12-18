Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/gazoprovod-1764347105.html
"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов - РИА Новости, 18.12.2021
"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
"Газпром" снова воспользовался аукционом на бронирование мощностей польского участка газопровода "Ямал - Европа" непосредственно в течение дня транзита, но... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:40
2021-12-18T09:40
экономика
газпром
северный поток
ямал-европа (газопровод)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" снова воспользовался аукционом на бронирование мощностей польского участка газопровода "Ямал - Европа" непосредственно в течение дня транзита, но выкупил на субботу на 80% меньше мощность, чем днем ранее, свидетельствует итоги аукциона на площадке GSA Platform.Для бронирования в точке входа в польский участок газопровода была доступна мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров, однако "Газпром" заказал всего всего 5,2 миллиона кубометров. На пятницу компания выкупала 27 миллионов кубометров, а все предыдущие дни в декабре - 31,4 миллиона.Накануне прошел аукцион "на сутки вперед", где "Газпром" мог выкупить мощность магистрали на субботу заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания, как и в четверг, не воспользовалась предложением, предпочтя аукцион "в течение дня".Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc6ce470c78870143348e20829ba6fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, северный поток, ямал-европа (газопровод), россия
09:40 18.12.2021
 
"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов

"Газпром" забронировал мощность "Ямал — Европы" на субботу на 80% меньше, чем днем ранее

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" снова воспользовался аукционом на бронирование мощностей польского участка газопровода "Ямал - Европа" непосредственно в течение дня транзита, но выкупил на субботу на 80% меньше мощность, чем днем ранее, свидетельствует итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Для бронирования в точке входа в польский участок газопровода была доступна мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров, однако "Газпром" заказал всего всего 5,2 миллиона кубометров. На пятницу компания выкупала 27 миллионов кубометров, а все предыдущие дни в декабре - 31,4 миллиона.
Накануне прошел аукцион "на сутки вперед", где "Газпром" мог выкупить мощность магистрали на субботу заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания, как и в четверг, не воспользовалась предложением, предпочтя аукцион "в течение дня".
Газопровод "Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
 
ЭкономикаГазпромСеверный потокЯмал-Европа (газопровод)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Россиян предупредили о резком подорожании кофе
10:11МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
10:09Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
09:48В Московской области похолодает до минус 26 градусов
09:40В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
09:40"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
09:34Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
09:26Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении
09:18В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты
09:11Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
09:01Историк рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизм
09:01Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
09:01В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам
09:00Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия
08:58В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
08:55Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
08:46Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
07:40В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
07:35Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Лента новостейМолния
Россиян предупредили о резком подорожании кофеМИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небуАтмосферное давление в Москве опустится до минимальных значенийВ Московской области похолодает до минус 26 градусовВ Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи""Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубовМосквичам рассказали о погоде в субботуВ Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппаМясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокруженииВ США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракетыПравительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуруИсторик рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизмБиолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавирусаВ России могут ввести новые выплаты части пенсионерамУченые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытияВ Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшиеПод Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фурГосдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭСВ Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасностиРоссийские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году