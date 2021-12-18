https://ria.ru/20211218/garantii-1764341223.html

Американский эксперт признал, что Россия стремится к миру в Европе

Американский эксперт признал, что Россия стремится к миру в Европе - РИА Новости, 18.12.2021

Американский эксперт признал, что Россия стремится к миру в Европе

Предложенный Россией проект взаимных гарантий безопасности в Европе едва ли удержит США от продолжения агрессии, однако он демонстрирует, кто на самом деле... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T05:07

2021-12-18T05:07

2021-12-18T05:07

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нато

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джо ломбардо

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Предложенный Россией проект взаимных гарантий безопасности в Европе едва ли удержит США от продолжения агрессии, однако он демонстрирует, кто на самом деле стремится к миру, сказал РИА Новости координатор американской Объединенной национальной антивоенной коалиции" Джо Ломбардо.Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Коалиция на прошлой неделе опубликовала призыв к прекращению поставок американского оружия на Украину и отправки туда военных советников. Пацифисты выразили уверенность в том, что сосредоточение российских сил вблизи Украины носит оборонительную направленность, несмотря на попытки "правительства США и его корпоративных СМИ" представить это как подготовку к вторжению."Я не думаю, что это (российская инициатива - ред.) снизит напряженность. США создали напряженность и желают ее. Такая напряженность подпитывает американский военно-промышленный комплекс, который составляет важную часть экономики США", - сказал Ломбардо.Инициатива, по его словам, хороша "тактически", поскольку показывает международному сообществу, что "одна сторона хочет мира, а другая - агрессор"."Однако из-за контролируемых корпоративных медиа, большинство людей в США никогда не услышат об этом предложении", - добавил эксперт.Власти США накануне сообщили, что получили российские предложения, поделились ими с европейскими союзниками и готовы вести переговоры. Американцы, однако, дали понять, что некоторые идеи для них сходу неприемлемы.

https://ria.ru/20211217/rossiya-1764286126.html

https://ria.ru/20211218/propaganda-1764339663.html

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европа

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в мире, сша, европа, нато, вашингтон, россия, джо ломбардо