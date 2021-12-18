Американский эксперт признал, что Россия стремится к миру в Европе
Эксперт Ломбардо: предложения России США показали, кто на самом деле стремится к миру
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Предложенный Россией проект взаимных гарантий безопасности в Европе едва ли удержит США от продолжения агрессии, однако он демонстрирует, кто на самом деле стремится к миру, сказал РИА Новости координатор американской Объединенной национальной антивоенной коалиции" Джо Ломбардо.
"Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США", - сказал собеседник агентства.
Коалиция на прошлой неделе опубликовала призыв к прекращению поставок американского оружия на Украину и отправки туда военных советников. Пацифисты выразили уверенность в том, что сосредоточение российских сил вблизи Украины носит оборонительную направленность, несмотря на попытки "правительства США и его корпоративных СМИ" представить это как подготовку к вторжению.
"Я не думаю, что это (российская инициатива - ред.) снизит напряженность. США создали напряженность и желают ее. Такая напряженность подпитывает американский военно-промышленный комплекс, который составляет важную часть экономики США", - сказал Ломбардо.
Инициатива, по его словам, хороша "тактически", поскольку показывает международному сообществу, что "одна сторона хочет мира, а другая - агрессор".
"Однако из-за контролируемых корпоративных медиа, большинство людей в США никогда не услышат об этом предложении", - добавил эксперт.
Власти США накануне сообщили, что получили российские предложения, поделились ими с европейскими союзниками и готовы вести переговоры. Американцы, однако, дали понять, что некоторые идеи для них сходу неприемлемы.